Egy német zöldpolitikusnak sem jött be a szivárványszínű stadion

Ám szerinte felmerül a kérdés, hogy mit kéne tenni, ha majd Kína vagy Oroszország ellen játszanak a csapatok, elvégre „ott is vannak igazságtalan törvények“ és felmerül a kérdés, a nagy és erős államokkal szemben is lesz-e majd ellenállás.

Egyúttal értetlenségét fejezte ki amiatt, hogy a számos politikai szimbólum közül miért a szivárványos zászlót kéne csak kiválasztani. Humorosan megemlíti, hogy ezzel az erővel Che Guevera-fejjel, esetleg izraeli vagy palesztin zászlóval is ki lehetne világítani majd a stadionokat. Megjegyezte, a szivárványos zászlót jelképező mozgalmakat sem a teljes elfogadás jellemzi - ugyanis a melegmozgalmon belül is sokan bírálják azon feministákat, akik elutasítják a transzgenderizmust. Palmer végezetül megjegyezte, ha valaki tényleg a nyílt társadalmat támogatja, akkor azt is el kell viselnie, ha a müncheni Allianz Aréna nem lesz szívárványszínekben kivilágítva. Persze nem mindenki volt ezen az állásponton.