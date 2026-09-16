A demokrácia fokmérői: Az Orbán-kormány keménykedik, az LMBTQ-közösségek szoronganak

A kabinet a gyermekvédelmi törvény további szigorításán dolgozik, keménységével élen kíván járni Európában, miközben a 2021-es jogszabály diszkriminatív, a pedofíliát a homoszexualitással összemosó rendelkezései miatt az Európai Bizottság – az Európai Parlament és 14 uniós tagország csatlakozásával – pert indít Magyarország ellen. Nem csoda, hogy az LMBTQ-közösségek, a szivárványcsaládok szorongással figyelik a folyamatot, különösen a magyar életmód védelméről szóló törvény fényében. Ez feljelentési csatornákat szentesít az alaptörvény szava, így a házasság és a család heteroszexualitása érdekében. A köztársasági elnök homályos megfogalmazásai miatt visszaküldte a jogszabályt az Országgyűlésnek, ezért jelenleg zavaros a helyzet. A gyermekvédelmi szigorítások az európai nyomás miatti meghátrálást is leplezhetik.