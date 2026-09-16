A Szigeten azok is megtalálják a számításukat akik a dicső múltat képviselő zenekarokat kedvelik, és azok is, akik Magyarország legnagyobb queer szórakozóhelyén buliznának.
Az európai LMBTQI szervezeteket tömörítő ILGA-Europe jelentése szerint Magyarország jelenleg a 37. helyen áll a szexuális és nemi kisebbségek jogainak érvényesülését mérő úgynevezett Rainbow Mapen. 2012-ben még a 9. helyen állt.
Az eseményen megjelent a német EU-ügyi miniszter és David Pressman amerikai nagykövet is.
November 19-től vetíti a SkyShowtime a Fellow Travelers sorozatot, amely politikai thriller és két férfi közti szerelem története. Az alkotót, Ron Nyswanert Zoomon értük utol.
A legfelsőbb bíróság rendre a republikánusok szája íze szerint ítél, de a közvélemény nyomása alatt néha oldalazni kényszerül. Balról reformmal fenyegetik a testületet.
A kabinet a gyermekvédelmi törvény további szigorításán dolgozik, keménységével élen kíván járni Európában, miközben a 2021-es jogszabály diszkriminatív, a pedofíliát a homoszexualitással összemosó rendelkezései miatt az Európai Bizottság – az Európai Parlament és 14 uniós tagország csatlakozásával – pert indít Magyarország ellen. Nem csoda, hogy az LMBTQ-közösségek, a szivárványcsaládok szorongással figyelik a folyamatot, különösen a magyar életmód védelméről szóló törvény fényében. Ez feljelentési csatornákat szentesít az alaptörvény szava, így a házasság és a család heteroszexualitása érdekében. A köztársasági elnök homályos megfogalmazásai miatt visszaküldte a jogszabályt az Országgyűlésnek, ezért jelenleg zavaros a helyzet. A gyermekvédelmi szigorítások az európai nyomás miatti meghátrálást is leplezhetik.
Boris Palmer szerint felmerül a kérdés, hogy mit kéne tenni, ha majd Kína vagy Ororszország ellen játszanak a csapatok, elvégre „ott is vannak igazságtalan törvények“
Azt kérik, ne írja alá a Fidesz és a Jobbik által közösen megszavazott homofób törvényt.
Pénzmegvonást követelnek európai politikusok a mind nagyobb nemzetközi felháborodás kiváltó, diszkriminatív törvény miatt.
Több százan gyűltek össze a köztársasági elnök hivatala előtt az kérve Áder János államfőtől, hogy ne írja alá a melegjogokat orosz mintára csorbító jogszabályt.
Elvehetik a katedrát a lublini katolikus egyetem egy népszerű paptanárától, csak azért, mert kiáll a kisebbségek mellett és nem a kormány álláspontját visszhangozza.
Az Egyenlő Bánásmód Hatóság márciusban marasztalta el a fővárost a hátrányos megkülönböztetésért.
A Mi Hazánk a Sziget bejáratánál tiltakozott a Coca-Cola egynemű párokat ábrázoló plakátkampánya ellen.
Vésey Kovács László a Csak Van zenekarral lépett fel, melynek frontembere kerekesszékből énekel.
Közösségi oldalán örömködik a fideszes képviselő, aki saját érdemének is tartja a melegeket ábrázoló plakátok leszedését.
Az egyház úgy látja, abszurd, hogy a multicég beszél az emberi egyenlőségről - a kólafogyasztókat szerintük most állásfoglalásra kényszerítették a melegjogok kérdésében is.
Karácsony feljelentést tesz, a zászlót az önkormányzat pótolja, biztonsági kamerák mindent felvettek.
A szexuális irányultság nem jelent stigmát, az csak egy, de lényeges vonása az érintettek sokszínű személyiségének
Bár a kubai kormány tiltja a melegek hátrányos megkülönböztetését, a szombati vonulást mégsem engedélyezték a hatóságok, és a kormányközeli civilek is kihátráltak a kezdeményezés mögül.
Többek közt azzal indokolták a döntést, hogy pénzbe kerülne özvegyi nyugdíjat fizetni melegeknek is.
A Fővárosi Polgármesteri Hivatal hálózata hasonlóan blokkolja a meleg, leszbikus vagy biszexuális témával foglalkozó portálokat, mint a meztelenséget vagy szexet tartalmazó webhelyeket.
A hatóságok a lakosságtól kérik, hogy jelentsék a melegeket, a feljelentett emberek nevét pedig a közösségi médiában teszik közzé. Eközben egy rendőri különítmény lakásokban razziázik az ország legnépesebb városában.
Akár 10 év börtönbüntetést is kiszabhattak eddig egy, a gyarmati időkből megmaradt törvény értelmében, melyet a legfelsőbb bíróság hatályon kívül helyezett.
Támogatásáról biztosította pénteken az azonos neműek házasságának lehetővé tételét a cseh kormány - írja az MTI. Választhatták volna, hogy - más képviselők javaslata mögé állva - orbáni mintára inkább alkotmányba foglalják, hogy a házasság csak férfi és nő kapcsolata lehet, mégsem ezt tették.