"B.zi Németország" - skandálta többször is a magyar tábor Münchenben

Gulyás Gergely szerint a magyar jogszabály mindenben megegyezik az EU Alapjogi chartájával.

Legyűrtük a harmadik hullámot, ezért a kormány tegnapi ülésén már más fontos kérdésekkel is tudott foglalkozni – mondta Szentkirályi Alexandra a Kományinfón. Gulyás Gergely gratulált a magyar csapat Eb-szerepléséhez. Szemben más országokkal, ahol a sportot és a politikát megpróbálják összekeverni, mi csak gratulálni szeretnénk a magyar csapatnak – mondta. Ezután rátért a kormányülésre, tegnap az újranyitás újabb lépéseit tárgyalták meg, ennek keretében a kormány úgy döntött, 5.5 millió beoltottnál megszünteti a kötelező maszkhasználatot, nem kell védettségi igazolvány szállodákba, éttermekbe, fürdőkre és strandokra. Főszabály szerint belső terekben sem lesz szükséges a maszk. Tömegrendezvények esetén fenntartják a védettségi igazolvány szükségességét, koncertre, fesztiválra, szórakozóhelyre, sportrendezvényre csak így lehet menni. Helyreállt a sehcengeni határátlépési rend is. Július 1.-től lehet papíralapon a kormányablakban átvehető az uniós zöld útlevél, ez ügyfélkapun is elérhető lesz, otthon ki lehet nyomtatni. Három okból állítható ez ki: betegséges való átesettség, negatív PCR-teszt, illetve oltás esetén.

Csütörtökön 69 új fertőzést regisztrálta, egy ember hunyt el. Jövő héten nemzetim konzultáció kezdődik, mert „veszélyes korban élünk”, ezért szeretné a kormány egyeztetni legfontosabb céljait, a pedofil törvény is része lesz majd a konzultációnak. Ennek nemzetközi visszhangjáról Jövő héten nemzeti konzultáció kezdődik, mert „veszélyes korban élünk”, ezért szeretné a kormány egyeztetni legfontosabb céljait, a pedofil törvény is része lesz majd a konzultációnak. Ebben arra kérdeznek majd rá, hogy a szülő kizárólagos felelőssége a gyermek szexuális orientációjával kapcsolatos nevelés. Ennek nemzetközi visszhangjáról Gulyás Gergely azt mondta, tegnap részletesen válaszoltak az „alaptalan támadásokra”, szerintük a magyar törvény az EU Alapjogi Chartájának paragrafusain alapul, a törvény nem vonatkozik a 18 évnél idősebbekre, annak szövegét manipulatív módon idézték. A charta kimondja, hogy a gyermekek nevelését a nemzeti jogszabályok keretei között a szülőknek kell meghatároznia. Gulyás szerint a charta is tartalmazza, hogy a homofób propaganda tilos a gyermekek számára, ezt szeretnék majd elmagyarázni az Európai Bizottságnak, vállalják az ezzel kapcsolatos vitát, ha kell végül a bíróságon is, ennek ítéletét pedig el fogják fogadni. A törvény ma is jól kezeli a médiatartalmakat a korhatáros besorolásokkal, ebben nem lesz változás. A kormány idén már tűzijátékot is tervez Budapesten. A fővárosi önkormányzat tervezett használt villamos beszerzéséről Gulyás azt mondta, hipokrita dolog, hogy Karácsony Gergely 2019-ben hőmérővel a kezében kampányolt a légkondi nélküli metrókocsik ellen, most pedig ilyen villamosokat akar venni, ráadásul az utolsó pillanatban döntött erről saját hatáskörben, mielőtt ki kellett volna kérnie a fővárosi közgyűlés döntését. A tervezett afganisztáni szerepvállalásról azt mondta, ha van NATO misszió, akkor abban részt veszünk, de egyelőre nincs ilyen döntés.

A kormány abban bízik, július 1.-től elfogadják az EU területén a Szputnyik oltást is. A kormány szerint nem igaz, hogy magyarok mennek tömegesen külföldre, hogy kínai helyett nyugati oltást kapjon. Virológiai kérdésekben azonban „nem a kormány, hanem a Nemzeti Népegészségügyi központ dönt”. Kérdésre válaszolva Gulyás Gergely arról beszélt, az egészségügyben a változások döntő része már mögöttünk van, nem előttünk, így nagy reformra már nem lehet számítani – ahogy ezt Orbán Viktor is mondta korábban.

A tegnapi meccs miatt Münchenben előállított 18 magyar szurkolóval kapcsolatban Gulyás Gergely azt mondta, a bajor hatóságok barátságtalanul, a jogszerűség határán jártak el, ezt egy kultúrállamban nem szabad. A pedofil törvénnyel kapcsolatban kérdésre válaszolva Gulyás Gergely még azt hangsúlyozta, a törvény nem zárja ki, hogy az iskolában is segítséget nyújtson bárki a másságukra ráébredő gyerekeket a szülőkön túl, a törvényhez kapcsolódó végrehajtási rendeletek kidolgozásába civil szervezeteket is bevonnak majd. Simonka Györggyel kapcsolatban, akit büntetőügyének tárgyalásáról Kövér László kért ki a bíróságtól, hogy részt vehessen a parlament utolsó ülésének szavazásain a miniszter úgy fogalmazott, kifejezetten helyes, hogy a házelnök így döntött, mert két alkotmányos alapelv, az ártatlanság vélelme és a népképviselet működésének fontossága is ezt követelte meg.

A koronavírus nyomán bekövetkezett elhalálozásokkal kapcsolatban Gulyás Gergely azt mondta, az adatokból látszik, hogy minél nagyobb volt egy kórház, ahová a betegek bekerültek, annál nagyobb volt a túlélési esély is, „szignifikánsan nagyobbak voltak a különbségek”. - Ezt a különbséget látjuk, ezt tudományosan elemezni kell és ennek nyomán döntéseket hozni – mondta.