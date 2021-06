Orbán Viktor szerint nem a homoszexualitásról szól a homofób törvény (videó)

Az erdőkben és környékén tilos tüzet gyújtani, de a saját kertben lehet bográcsozni, grillezni.

Országos tűzgyújtási tilalom lépett életbe csütörtöktől – közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih). A csapadékmentes időjárás és az év első hőhulláma kiszárította az erdők avar rétegét, ami gyorsan terjedő felszíni tüzek, és ezekből percek alatt fejlődő koronatüzek kialakulásához vezethet. Több ezer tonna erdei biomassza gyulladhat meg, környezetünk zöld területei válhatnak fekete, kormos fatörzsekké és fehér hamuvá. A tűzgyújtási tilalom idején tilos tüzet gyújtani a külterületi ingatlanokon fekvő erdőkben és fásításokban, valamint azok 200 méteres körzetében, a kijelölt, kiépített tűzrakóhelyeken is – írták. A Nébih felhívta a figyelmet a fokozott körültekintésre, Magyarországon az erdőtüzek 99 százalékát emberi mulasztás okozza. Azt kérték, senki ne dobja el a cigarettacsikket, a katasztrófavédelem közleményében azt is hozzátették, az autóból se, az eloltottnak vélt csikkek sok erdő pusztulásáért felelősek. A kirándulókat arra kérik, ne szemeteljenek, mert az üveg- és fémhulladék amellett, hogy szennyezi a környezetet, a nap sugarait összegyűjtve tüzet is okozhat. A tűzgyújtási tilalom ellenére a saját kertjében mindenki bográcsozhat vagy grillezhet, de a tüzet egyetlen pillanatra sem szabad felügyelet nélkül hagyni, és mindig legyen a közelben néhány vödör víz vagy egy nyomás alatt lévő kerti slag. A katasztrófavédelem közleményében hangsúlyozták, a a legkisebb figyelmetlenség is könnyen hatalmas tűzhöz vezethet. A tűzoltókat idén már több mint 5150 alkalommal riasztották szabadtéri tűzhöz, a leégett terület nagysága 5140 focipályát tenne ki. A szabadtéri tüzek miatt idén tizenhat ember megsérült, hárman pedig életüket vesztették. Az aktuális tűzgyújtási tilalomról az erdotuz.hu és a katasztrófavédelem honlapján elhelyezett térkép segítségével tájékozódhatnak az érdeklődők. A térkép az adott napon érvényes tűzgyújtási tilalmakat mutatja. A „napi összefoglalók” mellett egy interaktív tűzgyújtási tilalom térkép is található az oldalon, amelynek segítségével pontosan be lehet azonosítani a lakóhely környékén található erdőterületeket.