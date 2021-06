Még mindig érvényben van a hőségriadó

A mérések kezdete óta nem volt ilyen meleg júniusban. Érkezik a hidegfront, ami tovább terheli az extrém hőhullámtól meggyötört, egyébként akár egészséges szervezetet is.

Még marad a kánikula, ezért Müller Cecília országos tisztifőorvos péntek éjfélig meghosszabbította a hőségriadót. Este 8 óráig érvényben van a vörös kód is. Napközben érkezhet északnyugat felől a hidegfront, amely szombatra hoz országos enyhülést. Az idei első hőhullámban az országos tisztifőorvos először múlt szombattól kedd éjfélig rendelte el a hőségriasztást, ez a másodfokú intézkedés. Kedd 0 órától viszont hőségriadót rendelt el Müller Cecília. Ez a legmagasabb, harmadfokú intézkedés eredetileg csütörtök éjfélig lett volna érvényben, de ezt egy nappal, péntek éjfélig meghosszabbította az országos tisztifőorvos. Hőségriadót akkor rendel el a tisztifőorvos, ha a napi középhőmérséklet az előrejelzések szerint legalább három egymást követő napon eléri a 27 fokot. Ez rendkívüli időjárási helyzetnek számít és rendkívüli intézkedések elrendelését is indokolja. A hőségre tekintettel és az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlásait követve a tisztifőorvos javasolta az áram- és vízellátás zavartalan fenntartását, a programozott karbantartások elnapolását. A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) közös közleményében arra hívta fel figyelmet , hogy a nagy melegben több folyadékot kell fogyasztani és 11 és 15 óra között nem szabad a tűző napon tartózkodni. Javasolták, hogy a szabadban dolgozók megfelelő öltözékkel és napvédő készítményekkel védjék bőrüket a leégés ellen. Figyelmeztettek továbbá arra is, hogy senki ne hagyja gyermekét és állatait sem a tűző napon parkoló autóban. Azt is írták: ajánlatos több órát légkondicionált, hűtött helyiségben tartózkodni. A bárki által igénybe vehető, légkondicionálóval felszerelt helyiségek listája elérhető a katasztrófavédelem honlapján . Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) pénteken 20 óráig hosszabbította meg a hétfőn országosan életbe lépett vörös kódot. Ezen intézkedés célja, hogy felhívja a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetre, a speciális eljárásrend alatt a szociális szektorban a diszpécser jelzése alapján pedig minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, függetlenül attól, hogy kiknek nyújtanak szolgáltatást.

A tartós hőterhelést egy másik, szintén markáns hatás váltja fel, ami az egészséges szervezetet is megterheli, de a szívbetegek különösen nagy veszélyben vannak – olvasható a MeteoKlinika honlapján . Az afrikai forróságot enyhítő hidegfront fokozza a görcshajlamot; fejfájás és izom-, valamint hasi görcsök jelentkezhetnek. Vérnyomás-ingadozás, keringési problémák léphetnek fel, az extrém hőhullám idején tapasztalt szívpanaszok sem múlnak el, sőt előfordulhat, hogy a hirtelen változás intenzívebb tüneteket is okoz, növekszik az infarktusveszély. Az idősek és a légzőszervi megbetegedésekben szenvedők panaszai is tovább fokozódhatnak. A zivatarok idején az asztmások állapota romlik. A front előtt továbbra is fennáll a napszúrás és a hőguta veszélye is, nagyon fontos az elegendő mennyiségű folyadékfogyasztás és a tűző nap kerülése, akár életveszélyes is lehet a szabadban tartózkodás. Mindenkinek ajánlott a sok pihenés és a nyugalom, a kimerült szervezetet érő hatások intenzívebben jelentkeznek – hívták fel a figyelmet a szakemberek.