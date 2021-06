Napi vírus: 66 új fertőzött, meghalt 8 Covid-beteg

Kórházban 182 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 22-en vannak lélegeztetőgépen.

A beoltottak száma 5 454 866, közülük 4 728 655-en már a második oltásukat is megkapták. Mint írják, az újraindítás következő fokozata 5,5 millió beoltottnál lép életbe, és a várható intézkedéseket a csütörtöki Kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter ismertette. Jelezék, továbbra is folyamatosan lehet regisztrálni a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon, az érvényes regisztrációval rendelkezők pedig interneten is foglalhatnak időpontot az oltásra a www.eeszt.gov.hu honlapon.