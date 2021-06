Kiderült, nem a korlátozások miatt javult a levegő minősége a járvány idején

Rendkívül magas ez az érték.

Az Afrika felől érkező forró levegő hatására 28,9 Celsius-fokosra melegedett csütörtökre a Balaton vize – tájékoztatta a siófoki obszervatórium vezetője az MTI-t. Horváth Ákos elmondta, hogy miközben az országban volt, ahol 40 Celsius-fokot is mértek, a Balaton környékén 36,5 fokkal Fonyód volt a legmelegebb, de a tó vizének hőmérséklete csütörtök délutánra Siófokon elérte a 28,9 fokot.

A meteorológus arról is beszámolt, hogy az afrikai levegő rendkívül sok port hozott magával a Szaharából. Emiatt – annak ellenére, hogy csütörtökön a levegő egész nap rendkívül száraz volt – a Balatonnál alig látszott a túlsó part, és az ég színe is kékről eleinte fehérre, majd egyre inkább szürkésre váltott. Kitért arra is, hogy pénteken a hajnali órákban várható annak a hidegfrontnak az érkezése , amely véget vet az elmúlt négy év legerősebb hőhullámának. A következő napokban jelentősen csökken a hőmérséklet és megerősödik az északnyugati szél a Balaton térségében is. – Hétfőtől újabb melegedés kezdődik, amely kedden tetőzik a mostanihoz hasonló hőmérsékletekkel, amit a remények szerint szerdán ismét enyhülés követ – mondta a meteorológus. Megjegyezte, hogy a Balaton térségében is jelentős gondot okoz a csapadékhiány, amelyet a fronttal érkező néhány zivatar sem fog igazán csökkenteni.