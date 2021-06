Pécs: az ellenzéki többség megmaradt, a frakció neve elveszett

A Mindenki Pécsért Egyesület (MP) kizárná soraiból Péterffy Attilát, aki a szervezet színeiben nyerte meg a 2019-es polgármesterválasztást.

A legutóbbi helyhatósági választáson az ellenzéki pártok támogatását élvező MP jelöltjei fölényesen verték a kormánypárti aspiránsokat, és18 helyet szereztek meg a baranyai megyeszékhely 27 tagú képviselőtestületében. Ám az elmúlt évben számos belső konfliktus nehezítette a várost irányító civil frakció munkáját, és az MP több képviselője is bírálta Péterffy Attila – szerintük – önkényesen hozott döntéseit. A polgármester azt akarta elérni, hogy ha a frakcióból 12-en támogatnak egy előterjesztést, akkor a testületi ülésen kötelező legyen a frakció minden tagjának ugyanúgy szavazni. Ezt három momentumos és egy DK-s képviselő nem fogadta el, ezért jelenleg a közgyűlést irányító ellenzéki összefogás képes ugyan irányítani a várost, ám többsége minimálisra olvadt. A Mindenki Pécsért csütörtökön megtartotta éves közgyűlését, s az utána kiadott közleményben úgy fogalmaztak, hogy a Péterffy által keresztülvitt frakciófegyelem szembe megy az egyesület által követett demokratikus elvekkel, amelyek betartását pedig a polgármester is elvállalta a választás előtt. Ezért a szervezet kezdeményezi Péterffy kizárását az egyesületből. A közgyűlés egyben úgy döntött, hogy megvonja a Mindenki Pécsért Egyesület névhasználatát attól a 14 képviselőtőtől, akik elfogadták a pártfrakciószövetség új szabályzatát. Péterffy az egyesület taggyűlésének döntése után nem nyilatkozott, viszont a történtekre reagálva maga is közleményt adott ki, s abban megköszönte az MP eddig nyújtott támogatását. A polgármester eredményesnek minősítette az MP frakció munkáját, így azt, hogy leszámoltak a Fidesz pazarló gazdálkodásával, működőképes maradt az elődök által eladósított önkormányzat, és sikerült munkahelyeket teremtő befektetőket hozni a városba. Péterffy ígéretet tett arra, hogy változatlan lendülettel haladnak a megkezdett úton. Ebből akár az is kiolvasható, hogy a polgármester úgy véli, kizárása után is az eddigi módon kívánja vezetni a várost.