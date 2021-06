Alkotmánybírósághoz fordult Áder a lakástörvény miatt

A köztársasági elnök az alaptörvénnyel ellentétesnek tartja a világörökségi területeke műemléki önkormányzati lakásainak kiárusítását.

Áder János köztársasági elnök az alaptörvénnyel való összhangjának vizsgálatára megküldte az Alkotmánybíróságnak a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló törvény módosítását – tette közzé pénteken honlapján a Köztársasági Elnöki Hivatal . Amint azt a Népszava megírta , az eredetileg Böröcz László fideszes parlamenti képviselő által benyújtott törvénytervezetről, többszörösen módosított formában a nyári szünet előtti utolsó ülésnapján, június 15-én szavazott a parlament. Tudósításunkból az is kiderült, hogy a módosítások végére csak a cél maradt meg az eredeti javaslatból: a haverok megvehessék várbeli lakásukat. Az államfő az indítványát egyebek mellett azzal indokolta, hogy a világörökségi helyszínen és védőövezetében lévő állami és önkormányzati tulajdonú lakások vételi joga ellentétes egy korábbi alkotmánybírósági határozattal és magával az alaptörvénnyel is. A műemléki épületekkel kapcsolatos védelmi és karbantartási feladatoknak így nem lehetne eleget tenni, mert nem lehet biztosítani, hogy csak olyan legyenek tulajdonosok, akik képesek ezt ellátni. Áder János ugyanakkor vitatta a megállapítandó kedvezményes vételárakat is, amelyek szerinte nagy értékaránytalanságot eredményeznének, de kifogásolta a bérleti jog és a vételi jog körüli bizonytalanságot és aránytalanságot is.