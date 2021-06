Megint jön a szabadságharcos retorika

Van olyan tanár, aki heti bruttó 50 ezret kap. Más 100 ezret. Ugyanazért.

A Csodaszarvas Iskolai Közösségi Program célja az oktatási módszertanok megújítása, a pedagógusok eszköztárának bővítése. A program táboraiban a diákok tematikus foglalkozásokon vehetnek részt, a tanárok pedig új képzési formákat próbálhatnak ki. A kísérleti programokat 2018 nyarán szervezték meg először. A rendszerrel viszont nincs minden rendben, hiszen hatalmas különbségek vannak a Csodaszarvas keretében tábort szervező vagy abban résztvevő pedagógusok bérezésében attól függően, hogy melyik tankerületi központ iskolájában dolgoznak - értesült lapunk. Van olyan tanár, aki heti bruttó 50 ezer forintot kap, egy másik tankerületnél tábort szervező kollégája viszont 75 ezer, 100 ezer vagy ennél magasabb összegre is számíthat. A legtöbben értetlenségüket fejezték ki a kialakult helyzet miatt, mások kifejezetten dühítőnek tartják, hogy ugyanazért a munkáért kevesebb táboroztatási díjban részesülnek, mint "szerencsésebb" kollégáik. Az állami iskolafenntartó Klebelsberg Központ (KK) lapunknak azt írta: a Csodaszarvas Programban foglalkoztatott pedagógusok alkalmazását és javadalmazását a tankerületi központok a pályázati felhívás és a vonatkozó hatályos jogszabályoknak megfelelően állapítják meg, ez minden tankerületi központnak a saját hatásköre. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének (PDSZ) egyik vezetője, Nagy Erzsébet szerint ez lényegében azt jelenti, hogy vannak "ügyesebb" tankerületek, akik magasabb összegre pályáztak és meg is kapták azt, míg más tankerületek - saját hatáskörben - az alacsonyabb táboroztatási díjakat tartották megfelelőbbnek. - Teljesen érthetetlen, miért dönt úgy egy tankerület, hogy kevesebb pénzre pályázik. A tankerületi központokat azért hozták létre, hogy egységesebbé tegyék a rendszert, erre még a táboroztatási díjakat sem tudják egységesen megállapítani - fogalmazott Nagy Erzsébet. A PDSZ a napokban információgyűjtésbe is kezdett a nyári táborozások díjazásáról, várják az érintett pedagógusok jelentkezését. Nagy Erzsébet szerint a Csodaszarvas táboroknál van megalázóbb is a javadalmazást illetően: az Erzsébet-táborokban például 25 ezer forintos élelmiszerutalvánnyal honorálják a tanárok munkáját. Tavaly pedig még ezeket is késve kapták meg.

Sokan ellentmondásosnak tartják azt is, hogy az iskolai táboroztatásban csak védettségi igazolvánnyal rendelkező pedagógusok vehetnek részt. Az ellentmondást abban látják, hogy ugyanazok a tanárok foglalkoznak ugyanazokkal az osztályközösségekkel az iskolai táborokban, mint tanév közben az iskolai tanórákon, mégsem csak azok tarthattak jelenléti órákat, akik már be voltak oltva koronavírus ellen. A KK ezzel kapcsolatban a Nemzeti Népegészségügyi Központ tájékoztatóját idézte, ami kiköti, hogy táborokban a 18 év feletti szervezők csak védettségi igazolvánnyal vehetnek részt, függetlenül a tábor helyszínétől, tematikájától, formájától. Ez alól a pedagógusok sem kivételek. Ide kapcsolódhat Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter egy korábbi bejelentése is, miszerint olyan jogszabály-tervezeten dolgoznak, amely nyilvános adattá tenné az egészségügyi és oktatási dolgozók körében ki van beoltva és ki nincs. Érdeklődtünk a KK-nál, egyetértenek-e ezzel, azt válaszolták: a pedagógusok egészségügyi adatai, így beoltottságuk is, a hatályos jogszabályok értelmében személyes adatnak minősülnek. Kerestük a Miniszterelnökséget is, hogy megtudjuk, hol tart a jogszabály-tervezet kidolgozása, de nem kaptunk tájékoztatást.