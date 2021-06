Zalába utazik a Margó

Az idén tizedik születésnapját ünneplő Margó Irodalmi Fesztivál a nyáron egy gasztroirodalmi eseménnyel készül Szentgyörgyváron.

A nyári Margófeszten bővítjük a repertoárt: lesz irodalom, zene, színház és gasztronómia is – mondta Valuska László, az esemény alapító-vezetője a fesztivál beharangozóján. Az idén tizedik születésnapját ünneplő Margó Irodalmi Fesztivál augusztus 12. és 15. között a Zala megyei Szentgyörgyvárra költözik, hogy így szerezzen örömöt az irodalom szerelmeseinek. Valuska szerint amikor a Margó új helyre megy, legyen az a Petőfi Irodalmi Múzeum, a Várkert Bazár vagy két hete a Városmajori Szabadtéri Színpad, a szervezők nemcsak belakják az adott területet, de annak identitását is „átveszik”. Így lesz ez augusztusban is, a margósok az új fesztiválra ugyanis zalai kötődésű előadókat hívtak meg: Gombosszegről Nádas Pétert, Búcsúszentlászlóról Bödőcs Tibort, Hévízről Szálinger Balázst, és magát a Hévíz folyóiratot is, melynek bemutatják a nemrég megjelent, gasztroirodalmi témájú antológiáját. És ha már gasztró: a szervezők Szentgyörgyváron a Bezerics családdal és Paletta éttermekkel működnek együtt, amelyek a fesztivál alatt a zalai konyhát fogják prezentálni. Olyan különleges fogásokkal készülnek mint a savanyú málnával ízesített vágottzsíros kenyér, a tejföllel és házi szilvalekvárral kínált barbacue prósza, vagy az elmaradhatatlan dödölle – utóbbi gyömbéres-mentás és levendulás-csirkemájas változatban is. De lesz még pincelángos, grillfogások és a borkóstolás sem maradhat ki. E téren exkluzív helynek ígérkezik a Bezericsék vezette Széchenyi Pince, mely a grófi család egykori uradalmi dézsmája volt, ezúttal pedig a fesztivál fő helyszíne lesz. – Mivel Szentgyörgyvárhoz korábban nem kapcsolódott semmilyen rendezvény, mi, a szervezők teljesen szabadon találhattuk ki, milyen legyen a nyári Margó – mondta Valuska, hozzátéve, hogy zenével és színházzal is készülnek. Fellép például Thuróczy Szabolcs, aki Bödőcs Tibor Meg se kínáltak című regényének színpadi változatával érkezik, valamint az Anima Sound System és Reisz Gábor filmrendező együttese, a VAN Filmzenekar is. – Az események délután négykor kezdődnek, így a látogatóknak bőven lesz idejük napközben szétnézni a környéken – tette hozzá Valuska László, kiemelve, hogy a településtől könnyen megközelíthető Keszthely, Hévíz, Kehidakustány és a Káli-medence is. – Azt szeretnénk, ha a programok mellett a vendégek felfedeznék a zalai régiót.