Több mint százezren vonultak fel a tel-avivi Pride-on

Több mint százezren vonultak fel a tel-avivi melegbüszkeség-meneten pénteken – jelentette a Jediót Ahronót című izraeli újság hírportálja, a ynet pénteken. A koronavírus-járvány miatti egyéves szünet után ismét tömegek meneteltek Tel-Avivban az LMBT (leszbikusok, melegek, biszexuálisok, transzneműek) közösség és tagjainak társadalmi elfogadásáért küzdő 21. büszkeség parádén. Hat, óriási, színes teherautó állt a színpompás ruhákba öltözött, táncoló, és a melegbüszkeség-mozgalom szivárványszínű zászlóit lengető felvonulás élén, amely Tel-Aviv tengerparti sétányán vonult végig, és a Charles Clore Parkban hatalmas szabadtéri bulival zárult. Az egészségügyi minisztérium a koronavírus-járvány negyedik hullámának megjelenése miatt azt javasolta, hogy nagy tömegben az emberek a szabad ég alatt is viseljenek maszkokat. – Ünnepeljenek, élvezzék az eseményt, de kövessék az utasításokat is, hogy megőrizzük mindenki biztonságát, és megtarthassuk szokásainkat – kérte a vállaltan meleg Nicán Horovic egészségügyi miniszter a felvonulás előtt. – Tel-Aviv-Jafó büszkeségrendezvényei régi hagyományok, amelyek középpontjában az egyenlőség, az elfogadás, valamint az emberi és állampolgári jogok állnak – mondta Ron Huldai, Tel-Aviv polgármestere. – Tel-Aviv-Jafó otthont jelent minden itt élő közösség számára, és büszke arra, hogy úttörő város, és nemzetközi ihletforrás lehet az LMBT-közösség szemléletében. Idén minden eddiginél jobban fogunk együtt ünnepelni, együtt vonulni és együtt küzdeni az egyenlőségért – tette hozzá Huldai. Reuven Rivlin államfő ünnepi videobeszéddel köszöntötte a felvonulókat, amelyben hangsúlyozta, hogy 2021-ben az LMBT-közösség minden árnyalata beilleszkedett már az izraeli mindennapokba, több tízezer családban nevelik a közösség tagjai odaadással és hatalmas szeretettel gyermekeiket. – Családként törődnek, ölelik magukhoz gyermekeiket, nincs mit mondani erről, családok. Noha még nem ért véget az út, és még mindig küzdötök alapvető jogaitokért, hogy azok lehessetek, akik vagytok, és szívetek parancsa szerint éljetek, de már Izrael hatalmas része megnyitotta előttetek a szívét – hangsúlyozta Rivlin. – Nagy szeretettel elfogadnak titeket a központban és a periférián is a szombati asztaloknál, a hadseregben, az állami szolgálatokban, és az államelnöki rezidencián is. Legyen áldás rajtatok! – zárta szavait a hamarosan leköszönő izraeli államfő. A koronavírus-járvány előtti években több tízezer külföldi turista érkezett az évente megrendezett tel-avivi büszkeségmenetre, de idén főként a helyiek alkották a tömeget. Nemcsak az LMBT-közösségek tagjai, hanem támogatóik is velük vonultak, akik ezzel kívánják jelezni, hogy egyetértenek a menet társadalmi egyenlőséget, jogegyenlőséget célzó követeléseivel. Kétezer rendőr biztosította az eseményt, és 300 kamerát is elhelyeztek az út mentén az esetleges atrocitások rögzítésére. Még a menet indulása előtt letartóztattak egy férfit, akinél számos támadóeszközt találtak. Míg Izraelben az államfő köszöntötte a felvonulókat, addig Magyarországon Áder János államfő aláírta a Fidesznek azt a homofób törvényét , amely összemossa a homoszexualitást a pedofíliával