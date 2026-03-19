Netanjahu aranyozott szobrát csempészték Tel-Aviv központi terére

Egy művész titokban Benjámin Netanjahu miniszterelnök aranyozott, talapzaton álló szobrát helyezte el keddre virradó éjjel Tel-Aviv központi Rabin terén - jelentette a Háárec című újság honlapja. A négy és fél méter magas szobrot az az anonimitását őrző művész készítette, és vitette a város legnagyobb terére, aki pár napja email-üzenetet juttatott el több szerkesztőséghez, amelyben kijelentette, hogy "a közeli napokban titkos politikai-művészeti tettet hajt végre, amely nagyszabású visszhangot fog kiváltani a médiában".