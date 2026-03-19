Az ugyanilyen típusú privát jetek bérleti díja 5-7 ezer dollár, azaz 1,7-2,3 millió forint óránként. A Nemzetgazdasági Minisztérium közölte, nem a tárca bérelte a luxusrepülőt.
Az El Al Airlines jövő héten újra értékeli a helyzetet, és dönt arról, folytatja-e tevékenységét az útvonalon.
A Hezbollah válaszul három rakétát lőtt ki Tel-Aviv felé.
A hatóságok által illegálisnak minősített megmozduláson 21 embert letartóztattak és többen megsérültek.
Az izraeli hadsereg csökkenti tartalékos erőit a Gázai övezetben. Teljes egységek kezdték elhagyni a térséget, és hamarosan folytatják a sorkatonai szolgálatosok számára az október 7-e előtt megkezdett kiképzéseket.
A német kancellárral utazóknak a földre kellett feküdniük, Scholzot állítólag egy óvóhelyre vitték.
Az egyik gép tett még egy kört Tel-Avivba, ahol 110 főt vett a fedélzetére.
A United Airlines és a Delta amerikai légitársaság a francia Air France-hoz hasonlóan ugyancsak a légiforgalom leállításáról döntött, de a Kína és Izrael közötti légi közlekedés egyedüli üzemeltetője, valamint a hongkongi Cathay Pacific is követte a példáját.
Bodoczki Zsanett vasárnap este még a Ben Gurion repülőtérről leszögezte, hogy van pénzük, nem éheznek.
A Roma Szeretetszolgálat elnöke szerint sokan közülük nem tudnak már élelmet és vizet venni maguknak, mert elfogyott a pénzük.
A szombat reggeli, Debrecenből Tel-Avivba tartó gép biztonsági okokból már Lárnakán szállt le, ahonnan visszavviszik az utasokat.
Reuven Rivlin államfő ünnepi videobeszéddel köszöntötte a felvonulókat, amelyben hangsúlyozta, hogy 2021-ben az LMBT-közösség minden árnyalata beilleszkedett már az izraeli mindennapokba, több tízezer családban nevelik a közösség tagjai odaadással és hatalmas szeretettel gyermekeiket.
Az út más meglepetést is hozott: immár a polgári lajstromjellel repülő "nem kormánygép" is megkapta a katonai festést.
Követi az amerikai trendet, Jeruzsálembe költözik a dél-amerikai ország képviselete.
A 48 kilogrammos Csernoviczki Éva ezüstérmet nyert a tel-avivi cselgáncs Európa-bajnokság csütörtöki nyitónapján.
Összeütközött egy német és egy izraeli repülőgép Tel Avivban, a Ben Gurion repülőtéren, írja a Times of Israel. Az utasok közül senki nem sérült meg.
A tömegben Izrael-párti tiltakozók is megjelentek, a két csoportot végül sikerült távol tartani egymástól. Közben Tel-Avivban tízezrek tüntettek a kormányzati korrupció ellen.
Palesztin zavargások, általános sztrájk, újabb intifáda, nemzetközi tiltakozás - ezek Donald Trump bejelentésének első következményei.
Több tízezres tömeg tüntetett Tel-Avivban szombat este a kormányzati korrupció, illetve a kneszet által hozott új törvény elfogadása ellen, amely korlátozná a rendőrség hatáskörét - tudósít az MTI.
A Közel-Keleten is megjelenhet a népszerű fesztivál. Az Óbudai-szigeten idén augusztus 9-én kezdődő rendezvényre időarányosan még kicsit kevesebb bérlet fogyott.
Egy művész titokban Benjámin Netanjahu miniszterelnök aranyozott, talapzaton álló szobrát helyezte el keddre virradó éjjel Tel-Aviv központi Rabin terén - jelentette a Háárec című újság honlapja. A négy és fél méter magas szobrot az az anonimitását őrző művész készítette, és vitette a város legnagyobb terére, aki pár napja email-üzenetet juttatott el több szerkesztőséghez, amelyben kijelentette, hogy "a közeli napokban titkos politikai-művészeti tettet hajt végre, amely nagyszabású visszhangot fog kiváltani a médiában".
Lemondták a jóm-kipúr zsidó ünnepre, az engesztelés napjára Tel-Aviv központjába tervezett közös éneklést, miután általános tiltakozás kezdődött amiatt, hogy a szervezők egyikének követelésére női énekesek nem léphettek volna fel - írta hétfőn a Háárec című izraeli újság.
Bérlőire hagyta hét értékes lakását egy örökösök nélküli elhunyt, különc tel-avivi férfi.
Beomlott Tel-Avivban hétfőn egy építés alatt álló, többszintes mélygarázs, ketten meghaltak, sokan megsérültek; folyik a kutatás a túlélők után - jelentette hétfőn az izraeli katonai rádió.
Egy szolgálaton kívüli rendőr nyújtott menedéket az egyik menekülő tel-avivi merénylőnek, mert nem tudta, hogy ő is részese a gyilkosságoknak.