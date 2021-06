Könnygázt és műanyaglövedéket is bevetettek a rendőrök az isztambuli Pride-on

Jean Asselborn abban bízik, hogy a jogászok megtalálják a kellő eszközt a Fidesz ellen.

Orbán Viktor kihasználja futballmániát, de öngólnak bizonyulhatnak illiberális támadásai. Merthogy a fideszes szurkolók hada a vendéglők teraszán támogatja a nacionalista kormány véleményét a kisebbségekről, ám ez a hatalomba kerülhet a politikusnak – 11 év után. A válogatott döntetlent ért el a németek ellen, vagyis nem léphetett tovább, ám az eredmény pont elég a miniszterelnöknek, hogy bejelentse az erkölcsi győzelmet és odanyomjon egyet a bírálóknak. Egyelőre még uralja az országot, és bár erőteljesen vissza szokta verni, amikor más uniós tagállamok vezetői nehezményezik illiberális politikáját, ám lehet, hogy hiába tartja vaskézzel markában a hatalmat, hamarosan megrendülhet. Az ellenzék ugyanis egységfrontba tömörül. László Róbert a Political Capitaltől úgy ítéli meg, hogy Orbán 2006 óta most először nem veheti biztosra a győzelmet. Ugyanakkor hatalmas vihart kavart, hogy egybemossa a melegséget és a pedofíliát. Mráz Ágoston Sámuel a „közeli” Nézőpont Intézettől azt bizonygatja, hogy a politikus csupán a családokra kívánja bízni a nemi felvilágosítást. A másik oldal ugyanakkor azt hangoztatja, hogy a miniszterelnöknek csupán újabb célpontra van szüksége, mert mozgósítani akarja konzervatív bázisát. Ezért most az LMBT-közösséget pécézi ki. Korábban a menekültek, Soros, az EU, a romák és a hajléktalanok voltak terítéken – mutat rá Dudits Luca a Háttér Társaságtól. Majd kiderül, hogy az új jogszabály mekkora lökést ad a Fidesznek. De Orbán számára súlyos csapás volt Netanjahu leváltása. Ivan Krasztev, a neves polgár politológus, hogy a magyar vezető számára, ha egyáltalán létezett modell, az Izrael volt, mert az a rendszer is az ellenzék felszabdalására, a megosztásra épített. Az erős vezér megpróbálta megvédeni mindenki ellen a nemzetet.

Az Eb idáig egyértelműen bizonyította, hogy a nyugati foci sokkal különb, mint a keleti és nem csupán azért, mert több pénzből gazdálkodik. A labdarúgásban továbbra is megvan a Vasfüggöny és a nyugati rész egyszerűen jobban működik. Csapatai 15-3 arányban bizonyultak jobbnak a tornán a keleti válogatottaknál, utóbbiakhoz beleszámítva Törökországot is. Keletről csak a horvátok, csehek és ukránok jutottak tovább. Az ok, hogy a másik oldal jobban ért ehhez a játékhoz és társadalma demokratikus. Nem egyszerűen a gazdagság rejlik mögötte, mert akkor nem lett volna pl. egykor a magyar Aranycsapat. Ám a tehetséggyártás leállt keleten, amikor megbukott a szocializmus. Viszont sokatmondó, hogy a mostani küzdelemsorozatban a vegyes etnikai összetételű nyugati együttesek legyűrték a tisztán fehérekből álló keleti riválisokat. Nagyon úgy néz ki, hogy a sok bevándorló lendít a focin. De arrafelé sokkal jobb a képzés is. Keletről sokáig az vitte valamire, aki elszerződött nyugatra. Akik otthon maradnak, mert ott is jól keresnek, de belegyepesednek a lassú, maradi fociba. Ily módon sok fiatal már ifiként kivándorol, ha fejlődni akar. De a markáns különbségben szerepet játszanak az értékek is. Orbán megdorgálta az íreket, amiért azok letérdeltek a „Fekete életek számítanak”-mozgalom támogatására. Akárcsak Boniek, a lengyel szövetség elnöke. Most viszont nyugati csapatok tiltakoznak a homofób magyar törvény miatt. A holland 11 kapitánya kijelentette: ismerik a magyar helyzetet. Szégyen, hogy az emberek csak a politikusokra hallgatnak, de miért nem kérdezik meg a melegeket, akik pontosan tudják, miről is van szó. Ám Wisnaldum alábecsüli a labdarúgás jelentőségét. Az UEFA kivizsgálja a magyar szurkolók homofób és rasszista túlkapásainak vádját, így az EB olyan fórum lett, amelyen a két Európa megvívja a maga viszályait.