Itt a felmérés, még a Fidesz-híveknek sem tetszik, hogy a rendőrök könnygázzal fújták le a tüntető diákokat

A magyarországi felnőttek 67 százaléka egyáltalán nem, további 6 százalékuk inkább nem tartja helyesnek, hogy a rendőrség könnygázt vetett be azok ellen a diáktüntetők ellen, akik Orbán Viktor miniszterelnök budavári irodájánál megpróbálták elbontani az ott felállított kordonokat – derült ki a Publicus Intézet lapunknak készített reprezentatív felméréséből.