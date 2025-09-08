Több ezren vonultak utcára Katmanduban, a rendőrség könnygázt és gumilövedéket is bevetett, hogy feloszlassa a nepáli fővárosban a fiatalok tüntetését, miután néhányan a parlament épületénél átmásztak a kordonon.
Az ORFK újabb tendert írt ki, ezúttal 20 ezer darab kézi működtetésű könnygázgránátot és 300 darab gránáttartót szerezne be.
A balhé miatt az NB II-es bajnoki mérkőzést is félbe kellett szakítani.
Fokozták a zsidó iskolák és a zsinagógák rendőrségi védelmét Franciaországban.
A magyarországi felnőttek 67 százaléka egyáltalán nem, további 6 százalékuk inkább nem tartja helyesnek, hogy a rendőrség könnygázt vetett be azok ellen a diáktüntetők ellen, akik Orbán Viktor miniszterelnök budavári irodájánál megpróbálták elbontani az ott felállított kordonokat – derült ki a Publicus Intézet lapunknak készített reprezentatív felméréséből.
Színvonalon alulinak tartja az ötletet.
Az ellenzéki párt szerint hazánkban egyre nagyobb a válság, a lakosság egyre nehezebb helyzetben van.
A „jogellenes gyűlés erőszakos résztvevői” között országgyűlési képviselők is vannak.
Kozma Ákos érdemi tájékoztatást csak akkor ad, ha az eljárás lezárult.
A szervezők a korábbi könnygázba fojtott tiltakozások ellenére megmutatnák a kormánynak, hogy nem félnek.
A BRFK szerint a be nem jelentett gyűlés agresszíven fellépő résztvevői a kordon feldöntésével már a rendőrök testi épségét veszélyeztették. Az ellenzéki parlamenti képviselő viszont az egyenruhások alkalmaztak erőszakot vele szemben.
Az ellenzéki politikus szerint az, ami hétfőn a Karmelita kolostornál történt nem fér össze az uniós normákkal.
Érthetetlennek és eltúlzottnak minősítette lapunknak Hegyi Szabolcs, a TASZ programvezetője a rendőrség hétfői fellépését a Karmelita előtt kordont bontani próbáló országgyűlési képviselőkkel, majd később a tanártüntetés diákjaival szemben, akik ellen a rendőrség a beszámolók szerint felszólítás nélkül vetett be könnygázt.
Az ellenzéki politikus szerint amit hétfőn a rendőrök a Karmelita kolostornál tettek a képviselőkkel és a tüntetőkkel, csak a kezdet. Jövő szerdán újra tüntetni fognak.
Még a feltételezést is nagyon határozottan visszautasítják.
Videó a balhéról a Karmelita kolostor előtt.
A délutáni tanár-diák tüntetés részvevői este Orbán Viktor irodája elé vonultak, ahol a kordonbontási akciót kezdő ellenzéki képviselőkkel együtt folytatták a tiltakozást.
A tömegpánik azután tört ki, hogy a rendőrség könnygázzal fújta le a hazai Arema FC pályára berohanó szurkolóit. Az Arema hazai pályán 2-3-ra kikapott a nagy riválisának számító Persebaya 1927 nevű csapattól.
Több tucatnyi tanár békésen, táblákkal tiltakozott polgári engedetlenségi akcióval a puccsisták ellen Kartúmban.
A török rendőrség szemében vörös posztó minden szivárványszínű tárgy. A felvonulás betiltásának indoka: „erkölcsöt sértő”.
Lángoló palackokat és tárgyakat dobáltak a demonstrálók a rendőrökre Sankt Gallenben.
Barikádot épített egy cellában három rab, fogolyzendülés miatt még tovább ülhetnek.
Könnygázzal tisztították meg a terepet, hogy elkészülhessen a Bibliát kellékként prezentáló fotó.
A hadsereg az ideiglenes államfő, Jeanine Ánez utasítása szerint járt el.