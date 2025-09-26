Egyre több jel utal arra, hogy az Európai Néppárt (EPP) kizárja az Aleksandar Vučić szerb elnök által fémjelzett Szerb Haladó Pártot (SNS), amely – lévén Szerbia nincs az EU -ban – társult tagja a konzervatív pártcsaládnak.
A brit miniszterelnök közölte, hogy nem tűrik el a zsidó közösségek fenyegetését, a rasszista támadásokat, amelyek egy év alatt megsokszorozódtak.
A délutáni tanár-diák tüntetés részvevői este Orbán Viktor irodája elé vonultak, ahol a kordonbontási akciót kezdő ellenzéki képviselőkkel együtt folytatták a tiltakozást.
Az akcióban Magyarország is részt vett.
Uvaldéban életeket menthetett volna a bátorság. Joe Biden a helyszínre utazott, hogy az áldozatok családjaival imádkozzon, Donald Trump a fegyverlobbi gyűlésén szónokolt.
A török rendőrség szemében vörös posztó minden szivárványszínű tárgy. A felvonulás betiltásának indoka: „erkölcsöt sértő”.
A rendőrök brutális fellépése heves indulatokat szült Párizsban, ahol már négy napja tartanak a rendőri brutalitás miatti tüntetések. A zavargásokat az váltotta ki, hogy egy 22 éves fiú súlyosan megsérült és kórházba került, miután a járőrök állítólag megerőszakolták őt a gumibotjukkal.
Százezrek tüntetése Budapest utcáin. Páncélautók, gépfegyverek, rendőrezredek és csendőrszázadok Budapest utcáin. — Véres rendőrattakok sorozata a békésen menetelő tömeg ellen. — Csatatérré változott át a Városliget és környéke.