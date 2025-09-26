Zavargások Párizsban

A rendőrök brutális fellépése heves indulatokat szült Párizsban, ahol már négy napja tartanak a rendőri brutalitás miatti tüntetések. A zavargásokat az váltotta ki, hogy egy 22 éves fiú súlyosan megsérült és kórházba került, miután a járőrök állítólag megerőszakolták őt a gumibotjukkal.