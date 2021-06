A krími „akcióról” is írtak a kenti buszmegállóban talált titkos brit iratokban

A védelmi minisztérium dokumentumait egy hivatalnok „veszthette el”.

A héten az oroszok adtak le figyelmeztető lövéseket a Defender nevű brit hadihajóra, amely a Krím-félszigetnél hajózott, s amelynek mozgásáról is voltak adatok a brit védelmi minisztérium titkosított dokumentumcsomagjában, amelyre egy ismeretlen talált rá egy kenti buszmegállóban. A megtaláló a más bizalmas katonai dokumentumokat is tartalmazó, eső áztatta iratköteget a BBC-nek adta át. A hírcsatorna vasárnapi beszámolója szerint a dokumentumok egy részében a brit védelmi minisztérium illetékesei forgatókönyveket vázoltak fel arra, hogy az orosz fél részéről milyen reakció várható, ha a brit hadihajó a Krím-félsziget közelében halad el, és a forgatókönyvek egyike agresszív orosz válaszlépésekkel számolt. A Defender szerdán – a brit védelmi minisztérium akkori bejelentése szerint – rutinjellegű áthaladást hajtott végre az ukrajnai Odesszából Georgia felé a Fekete-tengeren. A tárca azt állította, a hadihajó nemzetközileg elismert forgalomelkülönítő folyosón haladt, amelyet még aznap biztonsággal el is hagyott. Az orosz védelmi minisztérium közölte, hogy az orosz parti őrség egy hajója két figyelmeztető lövést adott le a Defender felé, miután a brit romboló három kilométernyire behatolt az orosz területi vizekre a Fekete-tenger északnyugati térségében. A konfliktusról a Népszava is részletesen beszámolt. Az ügy fejleménye, hogy Boris Johnson brit miniszterelnök a történtek másnapján kijelentette: London továbbra sem ismeri el a Krím-félsziget elcsatolását Ukrajnától, és álláspontja szerint a brit hadihajó ukrán területi vizeken haladt. A BBC szerint a Kentben megtalált bizalmas dokumentumokból kitűnik, hogy a brit védelmi minisztérium magas beosztású illetékesei még hétfőn, az incidens előtt két nappal is azt találgatták, hogy Oroszország miként reagál, ha a Defender a Krím-félsziget közelében halad el. Az iratok tanúsága szerint a tárca fontolóra vett a Defender számára egy alternatív útvonalat is, amely jóval a vitatott hovatartozású területi vizeken kívül vezetett volna, és ebben az esetben elkerülhető lett volna a konfrontáció. A brit védelmi minisztérium szóvivője a hírcsatorna vasárnapi megkeresésére csak annyit közölt, hogy egy alkalmazott bejelentette bizonyos bizalmas védelmi dokumentumok eltűnését, de nem lenne helyénvaló, ha a tárca további kommentárt fűzne az ügyhöz. (