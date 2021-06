Orbán veje ne juthasson uniós forrásokhoz - erre próbálják rábírni a Bizottság elnökét

Az EP liberális képviselői azt kérik Ursula von der Leyentől, hogy csak szigorú átláthatósági feltételek esetén hagyják jóvá a 7 milliárd eurós magyar helyreállítási tervet.

Levelet írt Ursula von der Leyenek az Európai Parlament Újítsuk meg Európát nevű liberális frakciója. A Politico című amerikai internetes portál brüsszeli kiadása megszerezte a dokumentumot, amelyben a politikai csoport vezetője és három tagja — köztük a momentumos Cseh Katalin — arra kérik az európai bizottsági elnököt, hogy addig ne hagyja jóvá “Orbán Viktor gazdaságélénkítési tervét”, amíg a magyar kormány nem biztosít hozzáférést az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) számára a terv összes végső kedvezményezettjének listájához. Az aláírók ugyancsak fontosnak ítélik, hogy "a súlyos pénzügyi szabálytalanságokat elkövető személyeket és szervezeteket zárják ki a pénzügyi alapból való részesedésből”. Ezzel az olyan pályázók, mint Orbán Viktor veje, nem juthatnának az uniós alapból járó pénzügyi támogatáshoz — áll a levélben. "Nem azt állítjuk, hogy Magyarországnak nem kellene megkapnia a méltányos részét az uniós helyreállítási alapból. De úgy gondoljuk, hogy ezeknek a pénzeknek minden magyarnak javát kellene szolgálniuk, nem csak néhány, politikai kapcsolatokkal rendelkező emberét”. A szerzők emlékeztetnek rá, hogy az Európai Bizottság többször is hangot adott annak a véleményének, hogy Magyarországon “rendszerszintű a csalás”, “nem megfelelő a korrupcióellenes keretrendszer, és "a nyomozás valamint a büntetőeljárás kevésbé tűnik hatékonynak, mint más tagállamokban”. "Elnök asszony, Ön igyekezett beutazni Európát, hogy személyesen nyújtsa át a Bizottság jóváhagyását a nemzeti gazdaságélénkítési programokra. Fényképezkedett minden vezetővel, akinek a tervét az Ön szolgálatai kedvezően értékelték. Szeretnénk, hogy amikor Budapestre megy, úgy rázzon kezet Orbán Viktorral, hogy tudja, a cimborái nem a sajátjukat dörzsölik örömükben” — fejeződik be a levél. Magyarország 7 milliárd euróra jogosult 2021-2024 között az Európai Unió járvány utáni helyreállításra és gazdaságélénkítésre szolgáló alapjából. A magyar hatóságok május 11-ikén nyújtották be a pénz elköltését részletező nemzeti tervet az Európai Bizottságnak, amelynek két hónapja van az elbírálásra. A döntése július 12-ikén esedékes. A programot a brüsszeli testület értékeli, de a végső szót a tagállamok gazdasági minisztereiből álló uniós szerv mondja ki.