Az Európai Uniónak most esik le a tantusz, hogy a tagállamokkal csatlakozás után is be kell tartatni a feltételeket

Uniós pénzekre vár az ország. Kéne teljesíteni hozzájuk 27 mérföldkőnek nevezett elvárást, melyek egy része a jogállamisági feltételrendszerről szóló rendelethez kapcsolódik. Az Európai Unió eddigi fegyelmezési eljárásai sikertelennek bizonyultak, most kifizetések visszatartásával próbálkoznak. Születnek is intézkedések és intézmények, de csak nem jön az áldás. Amit a kormányzati kommunikáció a gazdasági nehézségek, elmaradó béremelések magyarázatára használ. Vajon mennyire szolgálhatja sikeresen ez az út az európai jogállamiság védelmét? Erről beszélgettünk Czina Veronikával, a Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont (KRTK) Világgazdasági Intézetének tudományos munkatársával.