A megkerülhetetlen katonai beszerző céget lenyelte az állam, Palkovics hadiipari nagyember lesz

A táblákat már kitették, de egyelőre se híre, se hamva a kínai egyetem leendő budapesti campusa körüli utcaátnevezések fővárosi jóváhagyásának.

Nagy nemzetközi visszhangot váltott ki az ellenzék utcaátnevezési akciója a Fudan Egyetem Budapestre tervezett épületei elleni tiltakozásként. Politikai gegként kiválóan működött az közterület-keresztelő, de a hivatalos megerősítést egyelőre nem kapott a javaslat. A közterületek átnevezését Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester kezdeményezte és a veszélyhelyzet idején alkalmazott szabályok szerint saját körben alá is írta az erről szóló önkormányzati határozatot. A kezdeményezést azonban a fővárosi önkormányzatnak is jóvá kell hagynia. Karácsony Gergely főpolgármester az utcatáblák június eleji avatásakor azt mondta, hogy ez minden bizonnyal így is lesz. A határozat azonban azóta sem született meg.

A Népszava úgy értesült, hogy akadt egy kis gond. Az utcanevekről szóló hatályos önkormányzati rendeletben több feltételt is szabnak az elnevezésnek.

A közterületnév megállapításakor figyelemmel kell lenni a történelmi hagyományokra, a földrajzi környezetre és a nyelvhelyességi követelményekre, illetve kerülendők a különféle nyelvtani szerkezetek. Előnyben kell részesíteni az irányjelölő és a helyhez kötődő neveket. A kezdeményezéseket ezenfelül a szokatlanság és ejtésbeli bizonytalanság szempontjából is vizsgálni szükséges. Másrészt nem magyar személyről közterületet elnevezni akkor lehet, ha az illető élete, munkássága az emberiség egyetemes történelmében kiemelkedő jelentőségű volt. A hírek szerint csak a 2005-ben elhunyt, a hite miatt a kínai kommunista állami által sokat zaklatott, különféle börtönökben hosszú éveket töltött Hszie Si-kuang püspök elnevezés felel meg a formai követelményeknek, míg a Dalai Láma, a Szabad Hongkong, illetve Ujgur Mártírok útja elnevezés legalábbis vitatott. – Ez közgyűlési hatáskör, az első ülésen minden bizonnyal ott lesz. Nem tudok arról, hogy elakadt volna az ügy, elvégre a fővárossal egyeztetve történt az átnevezés – válaszolta a Népszava kérdésére Baranyi Krisztina IX. kerületi polgármester. A közterületek elnevezése, illetve névváltoztatása az önkormányzati törvény értelmében valóban a Fővárosi Közgyűlés hatásköre. Erre vonatkozó kezdeményezést a kerületek is benyújthatnak, ahogy ez most is történt, ezeket a főpolgármester terjeszti a közgyűlés elé. A fővárosi gyakorlat értelmében a kezdeményezéseket a városfejlesztési bizottság is megtárgyalja és véleményezi. A koronavírus járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet miatt a közgyűlés helyett (ahogy más önkormányzatoknál is) hónapok óta a főpolgármester hozza meg a döntéseket. Karácsony Gergely minden alkalommal hangsúlyozta, hogy előtte egyeztet a frakcióvezetőkkel is.

Vélhetőleg így tett volna az utcaátnevezések ügyében is, csakhogy időközben a kormány feloldotta a korlátozásokat, tehát a döntés joga visszaszállt a közgyűlésre.

A Fővárosi Közgyűlés a soron következő ülésén dönt a közterületek elnevezéséről – válaszolta lapunk kérdésére a fővárosi önkormányzat. Már csak az a kérdés, hogy ez mikor lesz. A szokásos menetrend szerint a fővárosban a hónap végén ülésezik a testület, ez most szerdán lenne. De korántsem biztos, hogy lesz. "Ennek az a feltétele, hogy a megtárgyalni szándékozott előterjesztések addigra elkészüljenek, ha nem így lesz, akkor júliusban vagy augusztusban rendkívüli közgyűlést tartunk" – válaszolta a Népszavának Kiss Ambrus általános főpolgármester-helyettes, aki azt is elmondta, hogy ő még nem látta a Fudannal kapcsolatos utcaátnevezésekről szóló előterjesztést, igaz ez főpolgármesteri javaslatként nem is szükségszerű. Ám az sem zárható ki, hogy a határozattal sem zárul le az ügy, hiszen a korábbi fideszes polgármester, Sára Botond vezette Fővárosi Kormányhivatal rendszeresen nekimegy a fővárosi döntéseknek, így például a Városháza épületébe tervezett átmeneti krízisszálló, vagy a „lakosság terheit növelő” határozatok ügyében is keresztbe tett az önkormányzatnak.