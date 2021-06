Napi vírus: 34 új fertőzött, meghalt 2 beteg

A rossz mentális állapotban lévő orvostársadalom egyértelmű és tisztességes túlmunka szabályokat akar Kincses Gyula szerint.

"Minden szempontból nagyon fáradt, rossz mentális és érzelmi állapotban vannak az orvosok, az egészségügyben dolgozók. Olyan katasztrófahelyzetben, olyan terhelés alatt kellett dolgozniuk, amely a kollégák életében még soha nem fordult elő. Ráadásul a védőoltások megjelenéséig az egészségügyi dolgozók közvetlen életveszélyben dolgoztak. Ehhez jött a bizonytalanság az átirányítások és kirendelések miatt, és hogy meddig tart még ez a dráma. Az is nagy lelki teher, hogy a kollegák sokszor hiába követtek el mindent a betegért a legjobb szakmai tudásuk szerint, a kezelések mégis eredménytelenek voltak, és tömegesen haltak meg a kórházakban az betegeink" - festett szomorú képet a gyógyítók lelkiállapotáról Kincses Gyula. A Magyar Orvosi Kamara a Telexnek adott interjújában arról beszélt , hogy ebben a helyzetben különösen fontos, hogy az orvosok úgy érezzék: anyagilag is megbecsüli őket a rendszer. A kamara elnöke azt nem vitatja, hogy az orvosok alapilletményét tisztességgel megemelték, de ennek ellenére számos pénzügyi visszásság akad. Az orvosok jelentős részének jövedelme január előtt meghatározóan nem a hivatalos és méltatlanul alacsony alapbérből, hanem a többletmunkából, az ügyeletből, a másod- és harmadállásokból, a magánellátásból és a hálapénzből származott. Ugyan meg volt határozva a többletmunka hivatalos díja, azonban nem lehetett orvost találni ennyiért, ezért ezek a díjak helyi alkuk szerint alakultak. Így, magyarázta Kincses Gyula, sok orvos inkább katás vállalkozóként végezte a munkáját, mert jobban megérte neki – szabad és elszabadult árak voltak. Miközben, figyelmeztetett az elnök, az orvosok másod- és harmadállásai tartják fönn ezt a rendszert most is, mert amíg a hazai ellátórendszer szerkezete olyan, mint most, nem lehet ennyi helyen mindenhol ügyeletet biztosítani – egyszerűen nincs ennyi szakorvos. Tehát a többletmunkára most is szükség van, de rendezett szakmai és pénzügyi körülmények között. Idén jelentősen megemelték az orvosok alapbérét, viszont azt mondták: ennek 70 százalékban határozzák meg a túlmunka óradíját. És ez Kincses Gyula szerint az orvosok számára érzelmileg, pszichésen is elfogadhatatlan, hogy a délutáni, éjszakai többletmunkáért, túlmunkáért kevesebb óradíjat kapjanak, mint a nappali munkáért. Olyan a világon nincs, hogy a túlóráért kevesebbet fizessenek, mint a normál munkaóráért. Maga az ügyelet díjazása is követhetetlen az orvos számára: amikor nem délután négykor, hanem másnap reggel nyolckor megy haza a kórházból, így három különböző tarifát kap, ráadásul az ügyeletek utáni kötelező pihenőidőt meg levonják a béréből. Kincses szerint egy egyszerűbb, átláthatóbb, egységesebb, a munkát értékén megfizető ügyeleti díjrendszerre van szükség. A kamara elnöke szerint itt az idő a nyitott kérdések rendezésére, ezért a szervezet Kásler Miklós miniszterrel tárgyalna. Ugyanis ha nem sikerül jó megoldást találni, Kincses szerint félő, hogy a rossz mentális állapotban lévő orvostársadalom és ellátórendszer rosszul reagál, és pályaelhagyás, szétesés következik.