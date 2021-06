Vizsgálják a terrorizmussal vádolt magyar iszlamista egyetemista elmeállapotát

Az egyetemi hallgató több vallomást is tett, amikor az ügyészek bizonyítékokat tártak elé, állítja az ügyészség.

A Fővárosi Nyomozó Ügyészség a nyomozás során igazságügyi szakértőt rendelt ki annak a 21 éves fiatal férfi elmeállapotának vizsgálatára, akit június elején fogtak el a Terrorelhárítási Központ (TEK) munkatársai – olvasható az ügyészségi portálon a Fővárosi Főügyészség sajtóközleményében . Az iszlám hitre korábban áttért magyar egyetemi hallgató a megalapozott gyanú szerint Európa lakosságának megfélemlítését célzó terrorcselekmények elkövetésére készült Magyarország területén. Most az ügyészek indítványt tettek a 2021. június 2-án elrendelt letartóztatásának további három hónappal történő meghosszabbítására is. A terrorcselekmény előkészületének megalapozott gyanúját – mint írják – az ügyben lefoglalt elektronikus adatok folyamatos elemzése tovább erősítette. A letartóztatás elrendelése óta kétszer is kihallgatták a gyanúsítottat, vele szemben az ügyészek már bővebb tényállást közöltek, bizonyítékokat tártak elé, amelyek hatására a férfi „folytatólagos vallomásokat” tett. Amint arról korábban a Népszava is beszámolt, a gyanúsított, akit Hajdu János, a TEK főigazgatója egyébként „teljesen normális, átlagos magyar fiatalemberként” jellemzett, rendezvényeken csőbombát robbantott volna, és gépkocsival a tömegbe is kész volt belehajtani. (A Népszava helyszíni riportját ide kattintva olvashatja el.)