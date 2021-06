Eb-gondolat: Az elveszett csoport

A fair play hazája nem változik. Engem egyáltalán nem lepett meg, hogy az angolok nem engedték a Wembley stadionban edzeni a nyolcaddöntőre készülő németeket. Ennek a szigetországban komoly hagyománya van: az 1966-os vb „angol” csoportjában az uruguayi–francia meccset a White City stadionba telepítették, mert a Wembley-ben aznap (nem vicc) agárversenyt tartottak. További hasonlóság, hogy a nyilván egyesegyedül a sors szeszélyére bízott menetrend szerint az angol válogatott szinte mindvégig a Wembley-ben játszhat; ez hatvanhatban, szintén a vak véletlen folytán, kizárólagosan így volt. A brit rendezők 1966-ban az argentin és a brazil csapatot is olyan edzőpályára irányították, amelyre elfelejtették kitenni a futballkapukat. Akadt egyéb mulasztás is. A brazilokat a torna kezdete előtt egyetlen hivatalos személy sem várta a Heathrow repülőtéren, igaz, csak az előző két világbajnokság aranyérmese érkezett meg Londonba. Majd hab került a tortára, amikor az angol–argentin negyeddöntő után a mezt váltani igyekvő Cohennek azt mondta Alf Ramsey angol szövetségi kapitány: „George, te nem cserélsz azzal az állattal!” A meghökkentő tapasztalatok alapján a Presencia című bolíviai lap azt jelentette a vb-ről: „Anglia lehet világbajnok, de már nem a kultúra és az urak országa.” A svéd Dagens Nyheter pedig így számolt be a fenomenális magyar–brazilról (3:1) a liverpooli Goodison Parkból: „Ez az első futballtudósítás, amelyet egy újságíró egérlyukból küldött.” Az egérlyukon kívül most is minden stimmel, Anglia válogatottja kikövezett úton halad. A brit együttes Eb-döntőt sosem játszott, vb-döntőt is csak egyszer, amikor házigazda volt. Ám kedden 2-0-s diadallal kiejtette Németország csapatát, és más megvilágításba helyezte az Eb „világcsoportját”, amelynek tagjai közül a címvédő portugálok és a világbajnok franciák számára is valóban kieséses szakasz volt a knock out etap első fordulója. Immár jobban érthető a magyar együttes két döntetlenje, mint eddig, bár korábban is tudhatta mindenki, hogy csak akkor van némi esély a helytállásra, ha a nagyok nincsenek csúcsformában. Mi az, hogy nincsenek: mindannyian orra buktak igen hamar.