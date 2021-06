Életveszélyes állapotban került kórházba egy magyar férfi, akit Dortmund mellett megtámadtak

Nem alaptalanul nevezte történelmi pillanatnak Jair Lapid rotációs miniszterelnök, jelenlegi külügyminiszter az izraeli nagykövetség megnyitását Abu Dzabiban.

Lapid az első izraeli külügyminiszter, aki az egyesült Arab Emirátusokba, s egyben az öbölmenti arab államok valamelyikébe látogat. A kétnapos látogatáson Lapid az izraeli nagykövetség mellett egy főkonzulátust is felavat Dubaiban. A történelmi jelentőségű vizitre közel egy évvel azután kerül sor, hogy Izrael és az Egyesült Arab Emírségek bejelentették, normalizálják a kapcsolatokat. Izrael tavaly szeptemberben írt alá kétoldalú normalizációs megállapodásokat az Egyesült Arab Emírségekkel és Bahreinnel, az úgynevezett Ábrahám-egyezményhez utólag Marokkó és Szudán is csatlakozott. A folyamat az Egyesült Államok közvetítésével Benjamin Netanjahu miniszterelnöksége alatt zajlott, és ezt a Netanjahu leváltására szövetkezett jelenlegi kormány nem is próbálja elkenni. A Times of Israel tudósításában kiemeli, hogy Lapid ünnepi beszédében köszönetet mondott Netanjahunak és Donald Trump volt amerikai elnöknek a megállapodások aláírására irányuló erőfeszítéseikért. Netanjahu „az Ábrahám-egyezmény tervezője, aki fáradhatatlanul dolgozott ezek megvalósításáért. Ez a pillanat éppúgy az övé, mint a miénk” fogalmazott a külügyminiszter, aki hosszú évek óta a Netanjahuval szembenálló ellenzék egyik vezéralakja volt. Ugyanakkor Joe Biden amerikai elnöknek és Naftali Bennett izraeli miniszterelnöknek is köszönetet mondott a folyamat támogatásáért, a régió többi országát pedig párbeszédre, a kétoldalú kapcsolatok rendezésére buzdította. „Azért állunk ma itt, mert a békét választottuk a háború helyett, az együttműködést a konfliktus helyett, gyermekeink javát a múlt rossz emlékei helyett. … A megállapodásokat a vezetők írják alá, de a békét az emberek teremtik", fogalmazott Lapid. A pillanat történelmi jelentőségét mutatja az is, hogy az emirátusi kulturális miniszter, Noura Al Kaabival héber üdvözlettel zárta beszédét.

A Times of Israel megjegyezte, az első öbölmenti izraeli nagykövetség felavatása után Netanjahu Tweeteren csupán annyit tett közzé, "sok szerencsét Izrael új nagykövetségének Abu-Dzabiban", anélkül, hogy megemlítette volna Lapidot vagy az őt leváltó új kormányt. Az izraeli lap emlékeztetett, hogy Netanjahu kül- és védelmi miniszterei, Beni Gánc és Gabi Askenazi háta mögött kötötte meg az alkut az Emirátusokkal és többször is igyekezett odarepülni, hogy ő maga ünnepelje meg a békekötést, de a koronavírus miatti utazási korlátozások, a belpolitikai csatározások, valamint a Jordániával márciusban kirobbant vita miatt nem tudta ezt megvalósítani. Netanjahu számára annyira fontos lett volna ez a vizit, hogy igyekezett megakadályozni volt külügyminisztere, Gabi Ashkenazi hivatalos látogatását is, hogy ne lopja el tőle a reflektorfényt a márciusi választások előtt.