Putyin-módszer a civilek ellen

Az MSZP-P-LMP miniszterelnök-jelöltje péntek délután gazdasági programját ismertette Tatabányán.

A Csillagok háborúja egyik főgonoszához hasonlította a kormányfőt Karácsony Gergely az országjáró rendezvényén, a Komárom-Esztergom megyei városban. Mint mondta, egykor lehetett benne jó szándék – a film negatív karaktere nemes Jedi lovagból lett sötét nagyúr –, de mára gonosszá vált szerinte. Az MSZP-P-LMP miniszterelnök-jelöltje péntek délután gazdasági programját ismertette a Komárom-Esztergom megyei városban. Mint mondta, ennek alappillérei a jóvátétel, az igazságosság, a felelősség és a jövő. Vagyis Karácsony értelmezésében az új gazdaságpolitikának a szegények jóvátételén, a gazdagabbak nagyobb felelősségén és a jövőorientált beruházásokon kell alapulnia. A hazai gazdaságnak szerinte a magyar kis- és közepes vállalkozásokon kell alapulnia, amelyeknek a járvány okozta válság miatt jóvátételre lesz szükségük, ugyanis ezt az Orbán-kormány nem biztosította. Az egy millió forintnál többet keresők számára második adókulcsot vezetne be és emelné a multik adóterheit, emellett bevezetné a legdrágább ingatlanok tulajdonosaira a „Tiborcz-adót” és a „Mészáros-adót” is. Utóbbi a járvány idején is kiemelkedően nyereséges cégeket érintené.

Szónoklatában egyébként felidézte a Tatabánya 40 évvel ezelőtti kupameccsét, amikor sikerült legyőzniük a Real Madridot. „Most is le tudjuk győzni az ellenfelet, de ehhez tudni kell pontosan, hogy miért is szeretnénk ezt megtenni” – mondta, hozzátéve, a választás arról szól, hogy visszaadják a politika becsületét, azaz be akarják bizonyítani, hogy a politika nem „a kiváltságos egy százalék urizálását jelenti”. Beszélt a megosztottságról is, azt állította, amikor nemrég a Fesztiválzenekar koncertjén kezet fogott Áder Jánossal, a köztársasági elnök „utólag komoly erőfeszítéseket tett azért, hogy az erről készült képek ne jelenjenek meg az interneten”. Legutóbb pedig amikor az olimpiai sportolók eskütételére ment el, ahol Kásler Miklós is jelen volt, a szervezők láthatóan zavarba jöttek és megpróbálták minél messzebbre ültetni őket egymástól. Arról is említést tett, hogy mielőtt bejelentette, hogy jelölteti magát miniszterelnöknek, egy kormányközeli embertől kapott egy sms-t: árulja el, mit kér azért, hogy ne induljon. „Azt mondtam, hogy ne legyetek ilyen rohadt gonoszak" – válaszolta elmondása szerint Karácsony, majd hozzátette: „de ezt úgysem tudják teljesíteni”. – Nem az az erős vezető, aki képes megosztani, hanem az, aki képes újra egyesíteni Magyarországot – zárta végül beszédét az ellenzéki előválasztáson induló kormányfőjelölt, főpolgármester.