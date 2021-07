Visszatér a lengyel belpolitikába Orbán kritikusa, Donald Tusk, mert mint mondja, hazájában a "gonosz uralkodik"

Tusk véleménye szerint az ellenzéki Polgári Platform nélkül nem lehet legyőzni a jelenleg kormányzó Jog és Igazságosságot, és ő ebbe akarja fektetni energiáját.

Visszatér a lengyel belpolitikába, és teljes állásban átveszi az ellenzéki Polgári Platform (PO) irányítását Donald Tusk volt lengyel miniszterelnök, az Európai Néppárt (EPP) eddigi elnöke – jelentették be szombaton Varsóban a párt országos tanácsának kongresszusán. – Száz százalékban tértem vissza – fogalmazott felszólalásában Tusk, miután a PO eddigi elnöke, Borys Budka beszédében felkérte őt, hogy vegye át a párt irányítását, és vállaljon szerepet a lengyel belpolitikában, „ne félállásban, hanem százszázalékosan”. Tusk véleménye szerint a PO nélkül nem lehet legyőzni a jelenleg kormányzó Jog és Igazságosságot (PiS), a pártnak vissza kell szereznie az önbizalmát, a jövőbeli választási győzelembe vetett hitét, és ő ebbe akarja fektetni energiáját. – Lengyelországra gondolok, ha elalszom, ha felkelek, Európa valahogyan tartja magát – jelentette ki az EPP eddigi elnöke. Egyelőre nem világos, hogy Tusk mikor veszi át a pártelnöki posztot. A bejelentést követően a pártvezetőség zárt ajtók mögött tanácskozott, amelyen Borys Budka, a PO eddigi elnöke lemondott tisztségéről, majd őt és Tuskot a párt alelnökeinek választották. – Tusk ezen a poszton ellátja a pártelnöki feladatokat is – közölte Jan Grabiec, a párt szóvivője. Ironikus hangvételű beszédében azzal vádolta a PiS-t, hogy félrekezelte a koronavírus-járványt, és ennek során politikusai szerinte közpénzt sikkasztottak el. Kijelentette, hogy a PiS az ország növekvő eladósításával megterheli a következő nemzedékeket, és rosszul kezeli a klímaváltozással összefüggő problémákat is. Szerinte rontja Lengyelország biztonsági helyzetét, hogy a PiS kormányzása alatt az ország elmagányosodott a nemzetközi politikában, elrontotta az Oroszországgal, Németországgal és a más szomszédaival ápolt kapcsolatait, és az Egyesült Államokkal a legrosszabb viszonyt alakította ki a kommunizmus ideje óta.

Ma a gonosz uralkodik Lengyelországban, csatába indulunk, hogy megütközzünk ezzel a gonosszal – fogalmazott a volt miniszterelnök.