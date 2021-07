Akár kártérítést is követelhetnek az építőanyag-kartell áldozatai

Volt olyan gyerek, ahol a vádlott a család barátjának számított.

A Győri Fellebbviteli Főügyészség, mint másodfokú ügyészség az elsőfokú ítélet megváltoztatását, a cselekmények részben súlyosabb minősítését indítványozza abban az ügyben, amelyben a vádlott négy kislányt 7 és 13 éves koruk között, ruhájukon keresztül és ruhájuk alá benyúlva is tapogatott, simogatott – tájékoztat az ügyészség közleményében. A Szombathelyi Törvényszék a 2021. május 28-án kihirdetett ítéletében a vádlottat több rendbeli – részben folytatólagosan elkövetett – minősített szexuális erőszak bűntette és szexuális visszaélés bűntette miatt halmazati büntetésül 12 év fegyházbüntetésre, mellékbüntetésül 10 év közügyektől eltiltásra ítélte. Végleges hatállyal minden olyan foglalkozástól eltiltotta, ahol 18. életévét be nem töltött személy nevelését, felügyeletét, gondozását, gyógykezelését végezné, illetőleg 18. életévét be nem töltött személlyel egyéb hatalmi vagy befolyási viszonyban állna. Emellett a vádlott korábbi felfüggesztett szabadságvesztésének végrehajtását is elrendelte. A nem jogerős ítélet szerint a vádlott négy kislány sérelmére is súlyosan szeméremsértő cselekményeket követett el, három gyereknél ismételten is. Az ítélkezési gyakorlat szerint súlyosan szeméremsértő a nő, a gyermek mellének megfogása, nemi szervének simogatása, még ruhán keresztül is, ha az a nemi vágy felkeltésére, fenntartására vagy kielégítésére irányult vagy arra alkalmas.



A 12. életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett szexuális cselekmény pedig nem szexuális kényszerítésnek, nem szexuális visszaélésnek vagy szeméremsértésnek, hanem szexuális erőszaknak minősül.

Fennáll a kapcsolati viszony, a felügyelete alatt állás is, illetve az „egyéb módon az elkövető befolyása alatt állás" is, mert a vádlott családi barátnak is számított. A másodfokú ügyészség szerint ezen kívül megállja a helyét azonban – a megállapítottnál több esetben is – az „erőszakkal" elkövetés is, mert a tényállás szerint többször volt tényleges fizikai ellenállás, amikor a gyerek úgy próbálta elhárítani a vádlottat, hogy rugdosott, ficánkolt, illetve amikor a kislány nem tudott szabadulni a vádlottól, mert derekánál visszahúzta. Ez a gyermekek esetében nagy erejű erőszaknak tekinthető. A másodfokú ügyészség szerint a kiszabott büntetés egészében a cselekmények részben súlyos minősítése mellett is megfelel annak a jogalkotói és társadalmi elvárásnak, hogy a kiszolgáltatott helyzetben lévő kiskorúak sérelmére elkövetett nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények elkövetőivel, így a kislányok bizalmával visszaélő vádlottal szemben is a törvény minél nagyobb szigora kerüljön alkalmazásra.