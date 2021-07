Luis Enrique elégtételt vehet a törött orráért

A spanyol válogatott szövetségi kapitányának 1994-ből rossz emlékei vannak Olaszországról, játékosként nem termett számára sok babér.

Az európai labdarúgás egyik legősibb rivalizálásának következő felvonására kerül sor az Európa-bajnokság kedd esti első elődöntőjében, melyen az olasz és a spanyol válogatott találkozik egymással Londonban. Luis Enrique, a spanyol válogatott szövetségi kapitánya edzőként még nem irányíthatta csapatát Olaszország ellen, játékosként viszont egy alkalommal pályára lépett az aktuális ellenféllel szemben. A 1994-es világbajnoki negyeddöntő azonban aligha szép emlék számára, hiszen amellett, hogy 2-1-es vereséget szenvedtek, még Mauro Tassotti is arcon könyökölte, ami orrtörést eredményezett. Pechére Puhl Sándor nem vette észre az esetet, amelyért büntető járt volna a spanyoloknak. A közelmúltban elhunyt magyar sípmester ugyanakkor évtizedekkel a videóbíró bevezetése előtt nem szúrhatta ki a szabálytalanságot, a nemzetközi szövetség nem is hibáztatta, lévén később ő vezethette a finálét. Tassotti egyébiránt nyolcmeccses eltiltást kapott a FIFA-tól, de később sosem lépett már pályára címeres mezben. A felek végül 17 évvel később, már edzőként békültek ki egymással egy Roma-Milan mérkőzésen. Noha Enrique 1994 óta nem volt érdekelt egyetlen spanyol-olasz csatában sem, azóta a felek 14 alakommal találkoztak. A spanyolok ötször nyertek, hét döntetlen mellett kétszer örülhettek az olaszok. A 2016-os Eb-n az olaszok búcsúztatták a spanyolokat, Sergio Busquets, Jordi Alba és Álvaro Morata mind játszottak ezen a mérkőzésen, őket fűtheti a visszavágási vágy. A legutóbbi találkozás a 2018-as vb-selejtezők során volt, akkor a spanyolok nyertek 3-0-ra – a Squadra Azzurra pedig 1958 után először nem jutott ki a világbajnokságra. Roberto Mancini a sikertelen vb-kvalifikáció után, 2018 májusában vette át az olasz válogatott irányítását. Statisztikája egészen félelmetes: 28 győzelem, hét döntetlen és mindössze két vereség. Mancini együttese 2018 szeptembere óta veretlen, azóta 32 mérkőzéséből 26-ot megnyert, ezzel tovább javította saját csúcsát. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy az Eb-címvédő a portugáloktól elszenvedett vereség óta három mérkőzést leszámítva jóval szerényebb képességű csapatokkal találkozott. Éppen ezért az olaszok a tornát megelőzően nem is számítottak top favoritnak. A világsztár jelző kevés mostani olasz válogatott futballistára használható, ugyanakkor a csapat egységes, láthatóan egymásért és a közös sikerért küzd minden tagja, ez pedig az eredményeken is meglátszik. Az olaszok három győzelemmel, 7-0-s gólkülönbséggel jutottak tovább csoportjukból – igaz, Wales, Svájc és Törökország legyőzése is a kötelező kategóriába tartozott. A 16 között Ausztria már sokkal jobban megizzasztotta Mancini csapatát, amely csak hosszabbításban tudta kivívni a továbbjutást. Legutóbb a világranglista-vezető, az Eb egyik esélyesének kikiáltott belgák akadtak fenn az olasz csapaton, amely a játék minden elemében ellenfelei fölé tudott kerekedni eddig. A negyeddöntős sikert követő örömöt ugyanakkor beárnyékolta, hogy a torna egyik legjobbja, a balhátvéd Leonardo Spinazzola Achilles-ín-szakadást szenvedett, így az Eb hátralévő részében ő már nem áll rendelkezésre. Luis Enrique csapata ugyancsak rég, 13 mérkőzéssel ezelőtt, tavaly októberben szenvedett vereséget. A kontinensviadal viszont döcögősen, két döntetlennel indult, de a játékosok a folytatásban már magukra találtak, öt gólt lőttek a szlovákoknak, majd a nyolcaddöntőben - hosszabbítás után - a vb-ezüstérmes horvátoknak is. A svájciak elleni negyeddöntő már kevésbé szólt a látványos, közönségszórakoztató, gólokban gazdag futballról, de a spanyolok csapategysége megmutatkozott, és a tizenegyespárbajban kiharcolták az elődöntős szereplést. Busquets, a spanyol válogatott csapatkapitánya az AS című napilapnak azt nyilatkozta, hogy Jorginho, Verratti és Insigne játékára kell majd leginkább figyelniük. Saját teljesítményük kapcsán elismerte, nem mindig voltak kellően élesek, ezen mindenképp változtatniuk kell az olaszok ellen. A 32 éves középpályás önbizalma ugyanakkor rendben van, annak ellenére újból vállalna büntetőrúgást, hogy Svájc ellen csak a kapufát találta el. Mindkét együttes negyedszer jutott elődöntőbe az Európa-bajnokságon. A spanyolok 1964-ben, 2008-ban és 2012-ben meg sem álltak a végső győzelemig. Az olaszok háromszor jutottak be a fináléba, de csak az 1968-as tornát tudták megnyerni, 2012-ben pedig éppen a spanyolok ellen szenvedtek 4-0-s vereséget a fináléban. A mostani keretekből Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci, Busquets és Alba már a kilenc évvel ezelőtti döntőben is játszott, sőt, utóbbi gólt is szerzett Kijevben. Most egy hasonló eredmény óriási meglepetés lenne, hiszen a szakemberek és a fogadóirodák is valamelyest az olaszokat tartják esélyesebbnek.