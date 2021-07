Egy magyar bírónő az Európai Bizottsághoz fordult, mert szerinte politikai alapon rúgták ki

Mindezt a koronavírus elleni újraindítás jegyében jelentette be Novák Katalin. Beszélt arról is, hogy nem lesz országos ellenanyag-mérési akció.

Novák Katalin - aki egyben a közösségi élet újraindításáért felelős operatív törzs vezetője is - a további döntésekről szólva beszámolt arról, hogy egyebek mellett felgyorsítják és bővítik a sportparkok építését, valamint jelentős forrásokat fordítanak a szabadidősport és a testmozgás népszerűsítésére, támogatására. Emellett sportcélú fejlesztések kezdődnek több vidéki városban. Van olyan település, ahol megújulhat a leromlott állagú sportpálya, és van olyan, ahol végre megkezdődhet egy új sport- és kulturális központ tervezése. A fejlesztések négy települést, Turát, Tarpát, Komlót, Edelényt érintik összesen - ismertette a politikus. Novák Katalin emellett bejelentette, hogy több mint 10 milliárd forint többletforrást kapnak a fővárosi egészségügyi beruházások. Az Egészséges Budapest Program keretében szinte az összes kerületben lesznek fejlesztések, épület-felújítások, orvosi eszközbeszerzések. A támogatást olyan beruházásokra biztosítják, amelyek már megfelelően előkészítettek - tudatta, hozzátéve: arról, hogy mire használhatók fel a források, a Magyar Közlönyben jelenik majd meg egy lista, amelyet a kormány a fővárossal együttműködve állított össze.



Szabó Tünde, az Emberi Erőforrások Minisztériumának sportért felelős államtitkára elmondta: a koronavírus-járvány alatt nagyon fontos volt, hogy a sportlétesítmények fejlesztései ne álljanak le. A kormány döntéseinek és támogatásának köszönhetően ez így is történt, és jelenleg is sok projekt vár fejlesztésre országszerte. Hozzátette, folytatódik a nemzeti köznevelési infrastruktúra-fejlesztési program, a nemzeti szabadidős egészség- és sportparkok építése, a honvédelmi sportközpontok fejlesztése, a budapesti pályafejlesztési program, a kézilabda-munkacsarnokok fejlesztése, és hamarosan indul az "Úszó nemzet" program. Ami pedig a taotámogatásokat illeti: mint lapunk is beszámolt róla, 2019-ben a cégek erre a célra 660 milliárd forintot fordítottak, amiből Felcsútra 25 milliárd folyt be.