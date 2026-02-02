Óvadék: kudarc vagy siker?

Csaknem 32 milliárd forintot fizettek ki óvadékként a magyar bíróságoknak a szabadságra vágyó vádlottak az elmúlt tíz évben – derült ki az Országos Bírósági Hivatal statisztikájából. Történt mindez úgy, hogy az óvadéki eljárások száma évről évre csökken. Az összegek döntő részét az óvadékosok végül visszakapták. Az ügyek jellege, és az érintettek neve nem nyilvános.