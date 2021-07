Lázár csodatétele lesz, ha kimosdatja elődjét

Semmilyen jel nem mutat arra, hogy Lázár János igyekezne tisztázni fideszes párttársa, Szűcs Lajos szerepét, aki a magyar sport legnagyobb hiányát halmozta fel.

Csaknem egymilliárdos keresetet nyújtott be a korábbi visszás ügyek feltárása érdekében a Lázár János vezette Magyar Tenisz Szövetség: ugyanakkor a távirati irodához eljuttatott legutóbbi közleményben és a korábbi megnyilvánulások egyikében sem lehetett olvasni dr. Szűcs Lajos nevét. Pedig ő volt az elnöke annak a szövetségnek, amelyik az egyetemes magyar sport valaha volt legnagyobb veszteségét halmozta fel, egy versenyzőre vetítve még sehol nem volt ekkora a hiány. Úgy tetszik tehát, hogy a 3,5 milliárdos veszteség a semmiből alakult ki, nem volt előzménye, és a vezetés ártatlan, csak egy öntevékeny és felhatalmazás nélküli alkalmazott magánakciója okozta a vesztét. Holott a Szűcs vezette elnökségben korábban évről-évre elfogadták és hitelesítették a pénzügyi beszámolókat. Aztán egyszercsak kiderült, az adósságspirál csúcsára ért a szervezet, és a kifizetetlen számlák sokasága, a megszámláhatatlan követelés miatt csődközeli helyzetbe jutott a sportág.

Szűcs Lajos angolosan távozott, mintha semmi köze nem lett volna a hiányhoz, majd az új elnök, Lázár János igért keménykezű rendcsinálást.

Elsőként a szervezet anyagi konszolidálását indította el. Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy a felélt/eltűnt 3,5 milliárd után újabb közpénz milliárdokkal kellett kisegíteni a szövetséget, hogy a kassza a mínuszból legalább a nullához közelítsen. A pénzügyi konszolidáció jegyében az eddigiek után most 3,9 milliárd forintot kapott a Lázár János vezette szövetség, ebből egyelőre 1,7 milliárdot fordított a felhalmozott adósságok rendezésére. „A jelenlegi elnökség megválasztása óta azon dolgozik, hogy a múlttal kapcsolatos anomáliák végére pontot tegyen” – tudatta a szövetség közleménye, amelyből kiderült: a szervezet keresetet nyújtott be a Fővárosi Törvényszékhez a Szűcs Lajos regnálása idején kötött szerződések semmisségének megállapításáért, valamint 940 millió forint és kamatainak visszatérítéséért. A fideszes országgyűlési képviselő neve, aki korábban a párt frakcióvezető-helyettese volt, jelenleg pedig az Országgyűlés Költségvetési bizottságának alelnöke, nem szerepelt a közleményben. A büntetőfeljelentést ismeretlen tettes ellen tették, ennél is meglepőbb a hivatalosan először kommunikált tényleges összeg, amit a szervezet Szűcs elnöksége alatt állami támogatásként felvett: „A szövetség 2016 és 2020 között 8,5 milliárd forintot kapott nemzetközi versenyek megrendezésére a magyar államtól”. Ha úgy nézzük, akkor itt lényegében eltűnt egy kisebb stadion, de minimum a fele, ami vitathatatlan szintlépés még a taóval gyönyörűen kistafírozott hazai sportvilágban is. Amire a közlemény is utal, hiszen a szövetséggel szerződésben álló két cég összesen „hétmilliárd forintnyi kifizetéshez jutott, átláthatatlan körülmények között”.

A nagyságrend egészen elképesztő, ilyen tényleg sohasem fordult elő a magyar sportban, hiszen még a nemzeti szimbólumok közé sorolt Lánchíd politikai felhangokkal kísért felújításakor is ennél kevesebb miatt acsarkodnak egymással a pártpolitikusok…