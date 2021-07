Szerdán ismét életbe lép a harmadfokú hőségriadó

Harmadfokú hőségriadót akkor rendelnek el, ha legalább három egymást követő napon eléri, vagy akár meghaladja a napi középhőmérséklet a 27 Celsius-fokot.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzési adatait, valamint a Nemzeti Népegészségügyi Központ szakmai ajánlását figyelembe véve az országos tisztifőorvos harmadfokú hőségriadót adott ki az ország egész területére 2021. július 7-én (szerda) 0:00 órától 2021. július 9-én (péntek) 24:00 óráig – közölte a katasztrófavédelem . Harmadfokú hőségriadót akkor rendelnek el, ha legalább három egymást követő napon eléri, vagy akár meghaladja a napi középhőmérséklet a 27 Celsius-fokot. A Nemzeti Népegészségügyi Központ és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság felhívta a figyelmet arra, hogy a nagy melegben mindenki fogyasszon több folyadékot, lehetőség szerint vizet. Kerülni kell a kávé, az alkohol, a magas koffein- és cukortartalmú üdítők és zsíros ételek fogyasztását. Hangsúlyozták, hogy 11.00-15.00 óra között semmiképpen ne tartózkodjanak az emberek tűző napon. Megjegyezték, hogy a hőség megterheli az egészséges szervezetet is, de különösen veszélyeztetett helyzetben vannak a kisgyermekek, az idősek, valamint a szív- és érrendszeri betegségben szenvedők. Fokozott óvatossággal vezessenek az autóval utazók. Tűző napon parkoló autóban még néhány percre se hagyják a gyermekeket, házi kedvenceket. Ha bárki napon álló autóban hagyott gyermeket vagy háziállatot lát, azonnal hívja a 112-es segélyhívó számot. Ajánlatos több órát légkondicionált, hűtött helyiségben tartózkodni. A légkondicionálóval felszerelt helyiségek listáját ITT találja , azokat nyitva tartásuk függvényében bárki igénybe veheti. Emlékeztettek arra, hogy június 24-e óta tűzgyújtási tilalom van érvényben az egész országban. Ez azt jelenti, hogy tilos tüzet gyújtani erdőkben, fásításokban, facsoportokban, útszéli fasorokban és ezek 200 méteres körzetében, még a kijelölt tűzrakóhelyeken is. A tüzek megelőzése érdekében a dohányzó autósok ne dobják ki az égő cigarettacsikket az autóból, mert az út menti száraz növényzet nagyon könnyen meggyulladhat. A kirándulók ne szemeteljenek, mert az üveg- és fémhulladék amellett, hogy szennyezi a környezetet, a nap sugarait összegyűjtve tüzet is okozhat. A hőségre való tekintettel és a WHO ajánlásait követve a tisztifőorvos javasolja az áram- és vízellátás zavartalan fenntartását, a programozott karbantartások elnapolását.