Kutyapárt: ezt a színvonalat mi is megütjük, saját frakciónk lesz a Parlamentben

Egységes európai időspolitikára nagy szükség lenne, mert nemcsak az ellátásra szorulók lesznek egyre többen, hanem a róluk gondoskodók sorsa is megoldatlan.

Ma délután szavaz az Európai Parlament plenáris ülése az unió tagországaiban élő idősek helyzetéről és a róluk való gondoskodással összefüggő feladatokról készített jelentésről. „Az öreg kontinens elöregedéséről„ szóló dokumentumot a konzervatív frakció döntése alapján a lengyel Jog és Igazságosság Pártja korábbi miniszterelnöke készítette el, ám Beate Szydlo maga sem fogadta el a dokumentumot a szociális bizottságban néhány hete rendezett szavazáson, mert a baloldal módosító javaslataival nem értett egyet. A jelentés a kontinens rohamos elöregedését rögzíti, amivel párhuzamosan nő a szegénységnek kitett 65 év felettiek száma, s hiába nő a várható élettartam, tízből kilenc idős ember komoly egészségügyi gondokkal küzd, vagyis nem nő az egészségben eltöltött időszak hossza. Az elemzés azt tartalmazza, hogy a nők idős korukban szenvedik meg, hogy a gyerekek, majd az idős hozzátartozók gondozása miatt kétszer is kiesnek a munkaerőpiacról, ezért minimum 30 százalékkal alacsonyabb nyugdíjat kapnak, mint férfitársaik. A kutatások a rugalmasabb nyugdíjba vonulást sürgetik és a dokumentum azt is kimondja, hogy 65 év fölé nem lenne szabad vinni a nyugdíjkorhatárt. Ezek a javaslatok azonban akkor sem lesznek kötelezők a tagállamokra nézve, ha ma valami csoda segítségével elfogadják a jelentést. Erre azonban kicsi az esély, mert a baloldali frakciók, köztük a szocialista, DK-s és momentumos magyar képviselők is ragaszkodnak ahhoz, hogy a szövegben jelenjenek meg a főként az idős nők miatt fontos esélyegyenlőségi és egészségügyi ellátással összefüggő jogok, ezek nélkül nem nyomnak igen gombot, míg a konzervatívok ezeket a kérdéseket a nemek közötti egyenlőséghez, így a társadalmi nemhez kötődő jogosítványokhoz sorolják és elutasítják. Egységes európai időspolitikára pedig nagyon nagy szükség lenne, mert nemcsak az ellátásra szorulók lesznek egyre többen, hanem a róluk gondoskodók sorsa is megoldatlan, amire a koronavírus-járvány élesen rávilágított, hisz százezrek maradtak ellátatlanul, s ha választani kellett, nem ők kaptak intenzív ellátást sem.