Szivárványos táska miatt vert meg egy nőt, felfüggesztett börtön járt érte

A rendőrség először nem is nézte a támadás motivációját, kizárólag a bántalmazás miatt indult eljárás. Később tértek csak ki az indítékra.

A szélsőjobboldali politikai párthoz, illetve homofób nézeteket valló futballszurkolói csoportokhoz köthető támadó a “B..i vagy, leszbi k...a?" felkiáltással rontott neki áldozatának. A férfi elkezdte rángatni a szivárványszínű táskát miután a sértett leöntötte sörrel, jobb kezével ököllel megütötte a nő arcát. Egy idős férfi a segítségére sietett, de neki sem kegyelmezett: ököllel arcon ütötte, amitől elesett. A támadás eredményeként agyrázkódást, zúzódást és járomcsonttörést szenvedett.

A Monori Rendőrkapitányság először a támadás motivációját figyelmen kívül hagyva csak testi sértés miatt indított nyomozást, ezt azonban a sértett képviseletében eljáró Háttér Társaság többszöri indítványára végül közösség tagja elleni erőszakra is kiterjesztették, így a vádemelés már az előítéletes indítékra is kitért. “Két évvel ezelőtt napokig nem mertem kilépni az utcára, hetekig takargattam az arcomat mert szégyelltem. Nem néztem tükörbe, mert folyamatosan eszembe jutott az az este, hónapokon át álmodtam azt, hogy újra és újra rám támad” - emlékezett vissza a megtámadott nő, aki azt mondta, lelkileg teljesen tönkretette a bűncselekmény, de most már sokkal erősebb, mint korábban. Ráadásul újra hordja a táskát és nagyon örül neki, hogy vége van az eljárásnak. “Az áldozatok félnek bejelentést tenni, nem bíznak benne, hogy a rendőrség megfelelően jár el az ilyen ügyekben” - kommentálta az ítéletet Dombos Tamás, a Háttér Társaság jogsegélyszolgálatának munkatársa. “Ezek a félelmek sajnos nem is alaptalanok: a jelen ügyben is hónapokig kellett azon dolgozni, hogy a rendőrök észrevegyék, ami nyilvánvaló: hogy itt egy homofób támadásról volt szó. Ezért is különösen fontos, hogy az áldozatok ne csak a rendőrséghez, hanem civil szervezetekhez is forduljanak az ilyen támadások esetén.” Az ítélet egyelőre nem jogerős, így a végleges döntést a Budapest Környéki Törvényszék fogja meghozni.