Átlépte a 4 milliót a járvány áldozatainak a száma a világon

A veszélyhelyzeti igazgató szerint a járvány nagyon veszélyes kiújulása fenyeget szerte a világon, így Európában is.

Rendkívüli óvatosságra intett a koronavírus elleni intézkedések feloldásában Michael Ryan, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) veszélyhelyzeti igazgatója szerdán, figyelmeztetve arra, hogy nem szabad elherdálni az eddig elért eredményeket.

"Az az elgondolás, hogy mindenki védett, és minden visszatér a régi kerékvágásba, nagyon veszélyes feltételezés, a világ bármely részéről van szó" - mondta a WHO-vezető.

Ryan kijelentette, hogy minden országnak magának kell döntenie, az egyéneknek - közöttük a védőoltásban nem részesülőknek - vállalniuk kell a felelősséget magukért és másokért, meg kell óvni a kórházakat a túlterheltségtől egy újabb járványhullám esetén. A veszélyhelyzeti igazgató szerint a járvány nagyon veszélyes kiújulása fenyeget szerte a világon, így Európában is. "Szeretném megkérni a kormányokat, ne herdálják el az eddig elért eredményeket" - jelentette ki Ryan genfi sajtótájékoztatóján.

"Tévedés azt hinni, hogy a fertőzöttek száma az oltások miatt nem fog nőni"

- mutatott rá a WHO-vezető, emlékeztetve, hogy alacsony az átoltottság, és nem ismert, hogy a beoltott személy terjesztheti-e a betegséget. A nyitás előtt Boris Johnson brit kormányfő kijelentette, hogy járványhelyzet javulhat a nyár és az iskolai vakációk beköszöntével. Ryan kijelentette, úgy véli, hogy a brit tudósok "nagyon is a tudatában vannak a különböző mutánsok, így a delta variáns jelentette veszéllyel". A WHO felszólította azokat az országokat - közöttük az Egyesült Államokat és Svájcot -, amelyek a 12-15 éves gyermekeket is oltják, hogy a gyermekek oltása helyett helyett adják át a védőoltásokat a szegény országok vakcinával való ellátását segítő Covax programnak, hogy segíthessék az egészségügyi dolgozók és az idősek immunizálását az alacsony jövedelmű országokban. "Nem a gyermekek korosztálya szenved a legtöbbet" - mondta Ann Lindstrand, a WHO vakcinaszakértője. "Ezek a felnőttek, a veszélynek kitett egészségügyi dolgozók" - hangsúlyozta. Maria van Kerkhove, aki a Covid-19 elleni fellépést irányítja a WHO-n belül, a közelmúltban kijelentette: a vírust csak az összes járványügyi szabály egyidejű alkalmazásával lehet legyőzni. Van Kerkhove szerdán hangsúlyozta, hogy több mint kéttucatnyi országban erőteljesen növekszik a fertőzöttek száma. Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója, aki bejelentette, hogy a hivatalosan nyilvántartott halálesetek száma szerdán meghaladta a négymilliót, aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy "egyes országok, ahol magas az átoltottság, a következő hónapokban enyhítésre készülnek, és feloldják a szociális közegészségügyi intézkedéseket, úgy tesznek, mintha vége lenne a világjárványnak".

"A variánsok gyors kialakulása és az immunizálásban fennálló megdöbbentő egyenlőtlenség miatt a világ minden térségében túl sok országban jelentős az új fertőzöttek és kórházi ápolásra szorulók száma".

Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz hangsúlyozta, hogy erkölcsileg védhetetlen és közegészségügyi szempontból hatástalan a gyorsan mutálódó és emberről emberre egyre erőteljesebben terjedő vírussal szemben az az oltási nacionalizmus, amellyel a gazdag országok megszerezték a Covid-19 ellenes védőoltások legnagyobb részét.