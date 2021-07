Mesterházy Attila szerint egy új ellenséget kellett kijelölni, mert Soros már unalmas

A szólásszabadság Budapest számára egyirányú utca. Minden új út avatásán vadul lengetik a keresztet és szórják a szentelt vizet. Ám Orbán ettől még egy szemernyit sem konzervatív, mert neki csupán rémekre van szüksége, hogy igazolja jól bevált szerkezetek lebontását. Így látnak minket a nagyvilágban.

A Bizottság arra figyelmeztette Magyarországot, hogy pénzmegvonás lehet az értékvita vége, vagyis erősödik a nyomás azokra az államokra, amelyek nem tartják tiszteletben a demokratikus elveket. Gentiloni, a gazdaságért felelős biztos azt mondta, hogy a testület több dolgot is vizsgál a magyar nemzeti újjáépítési program kapcsán, amelyet az EU finanszírozna. Így azt, hogy miként ellenőrzik a támogatás elköltését, nincs-e bármiféle diszkrimináció, nem kivételeznek-e valamelyik kedvezményezettel, és hogy mennyire érvényesül a jogállam. Az európai zöldek EP-frakcióvezetője ugyanakkor azt hangsúlyozta, hogy végre tenni kell azok ellen, akik visszaélnek a Nyugat jóhiszeműségével, és ott kell bevinni nekik a csapást, ahol az a legnagyobb fájdalmat okozza, nekik, vagyis a pénztárcájukon keresztül. Lamberts rámutatott, hogy érezniük kell főként az anyagi következményeket mindazoknak a kormányoknak, amelyek megszegik a szabályokat.Bár a Bizottság elnöke azt mondta az Európai Parlament tegnapi vitájában, hogy a Bizottság még nem alakította ki végleges álláspontját a magyar gazdaság megsegítését célzó nemzeti terv ügyében, névtelenséget kérő források megerősítették, hogy a válasz aligha lesz meg a hétfői határidőig, mert akkorák a korrupció körüli aggodalmak. Ezért a testület várhatóan további biztosítékokat sürget. A tudósítás idézi Gulyás Gergelyt, aki azt közölte, hogy az EU az utóbbi két-három hétben egyenesen képtelen kívánságokkal rukkolt ki, éspedig olyan területeken, amelyeket már lezártak.Daniel Freund kijelentette, hogy az EP nem öncélúan jár el, amikor ma határozatban kívánja elítélni a homofób magyar jogszabályt. A német zöld képviselő, akinek felkérésére született meg tegnap a nemzetközi szakértői vélemény, miszerint akár azonnal be lehet indítani a jogállami mechanizmust Magyarország és Lengyelország ellen, rámutatott, hogy a szándék a demokrácia visszaállítása. A testület nem kívánja megmondani, hogy mennyi pénzt kell befagyasztani, Freund szerint annak megállapítása a Bizottság dolga. De fontos, hogy a szankció ne sújtsa az átlag magyart, hanem hogy a kormány igya meg a levét. Ennek megfelelően Brüsszelnek kell meghatároznia, hogy milyen tételeket érintsen az intézkedés, ami persze nem lesz könnyű. Ám a végrehajtó testületnek meg kell magyaráznia, hogy miért mennek Magyarországnak a nyugati adófizetők milliárdjai, amikor ott semmilyen formában nem felügyelik az elköltést. A jelentés emlékeztet arra , hogy a szubvenciók ügyében már korábban is nagy volt a lázongás, pl. Orbán vejének közvilágítás korszerűsítési szerződései, a felcsúti kisvasút, valamint az Öveges-program miatt.Az Európai Parlament osztrák néppárti alelnöke úgy foglalt állást , hogy fokozni kell a nyomást a jogállamiság és az új szankciós rendszer mielőbbi felhasználása érdekében. Karas szerint az volna a jó, ha a Bizottság a nyár végéig élne az új eszközzel. Ám mint mondta, itt nem arról van szó, hogy Magyarország ellen indul támadás, a lényeg, hogy legyen ellenőrzés. Mert az egész EU szavahihetősége rendül meg, ha nem tudja szavatolni, hogy a közpénzek ne folyjanak el ilyen-olyan csatornákon. Azaz vissza kell szorítani a korrupciót. Rémkép, populizmus és paranoia – az illiberalizmus mámorában – ezt a képet festi Orbán Viktorról az első számú osztrák lap vezércikke. Megállapítja, hogy a miniszterelnök konzervatív színekben tündököl, ám kisajátította a hatalmat és a jobboldali ruházat minden egyes provokációval csak még lyukasabbá válik. Persze a sajtó csak örülhet, mert 1. van mivel megtölteni az újságokat a nyári uborkaszezon idején 2. a magyar adófizetők pénzéből hirdetési felületet vesznek egy sor európai lapban, ám a szöveg segít eloszlatni minden esetleges illúziót arról, miként is áll hozzá Magyarország a liberális demokráciához, illetve főként az unióhoz 3. el lehet játszani a gondolattal: vajon fordított esetben, mondjuk, Luxemburg közzétehetné-e élenjáró magyar sajtóorgánumokban, hogy nincs köze az egyneműek szerelmének a pedofíliához? Persze a magyar médiában már évek óta kormányközeli monokultúra van, ezért a kérdés költői. A szólásszabadság Budapest számára egyirányú utca. Minden új út avatásán vadul lengetik a keresztet és szórják a szentelt vizet. Ám Orbán ettől még egy szemernyit sem konzervatív, mert neki csupán rémekre van szüksége, hogy igazolja jól bevált szerkezetek lebontását. Legyen szó pénzsóvár kozmopolitákról Amerika keleti partjáról, hatalomvágyó eurokratákról vagy éppen a gender egyenlősdiről. Az illiberálisoknak úgy kell a mumus, mint egy falat kenyér. De hogy mit akar elérni a vadonatúj provokációval, azt nem látni. A saját paranoid-populista szellemvasútján utazik, és teljes mértékben elhiszi az államapparátus által terjesztett alternatív tényeket. Ugyanakkor nem kétséges, hogy az EU már kihasznált szinte minden eszközt ellen. A Néppárt kihajította. Ám mivel az orbánizmus az uniós pénzekre és az egységes piacra épül, ez alighanem gátat szab a kísértésnek, hogy faképnél hagyja az uniót.A brüsszeli tudósító úgy látja , hogy ha az EU valóban leállítja Magyarországnak szánt forrásokat, akkor von der Leyen ott találja telibe Orbán Viktort, ahol annak az a legjobban fáj. De a Bizottság elnöke pótlólagos biztosítékokat akar látni a jogállam ügyében. Így most a dolog komolyra fordul a magyar politikus számára. Nem csak a homofób törvény miatt, hanem mert rengeteg pénz forog kockán. Azzal pedig azért lehet hatni a kormányfőre. Az alapot Brüsszel még nem szabadította fel, mert a végrehajtó testület háza tájáról származó értesülések szerint Budapest egyelőre nem adott meg minden biztosítékot a visszaélések megakadályozására. De a magyarok pontosan tudják, hogy mit kell tenniük, ha pénzt akarnak látni.Véget kell vetni Orbán kisded játékának – mutat rá a konzervatív lap, megjegyezve, hogy a tét legújabban nem csupán a melegség, hanem a korrupció is, márpedig az az összes tagot érinti. Az LMBT-közösségről szóló vita azonban háttérbe szorította, hogy Magyarországon évek óta súlyos jogállami hiányosságok mutatkoznak. A Bizottság jó ideje pellengérre állítja a magyar kormányt a sajtószabadság, a bíróságok önállósága és a korrupció miatt. Utóbbi két pont kapcsán felmerül, hogy mennyire számíthatnak jogbiztonságra a külföldi beruházók, illetve, hogy mire mennek el a brüsszeli milliárdok. Jó, hogy most a Bizottság a járvány miatt tető alá hozott alap segítségével mutatja meg Orbánnak: amit csinál, az nem marad annyiban. Anyagi kihatásai lesznek, mert a nyugati adófizetőknek nem lehet beadni, hogy hatalmas összegek alighanem sötét csatornákon át tűnnek el. A korrupciót és a jogállam megsértését nem szabad eltűrni. Brüsszel most jelzi, hogy kész bevetni a jogállami mechanizmust, és ezt a magyar vezetőnek komolyan kellene vennie. Mert az nem megy sokáig tovább, hogy küzd az EU ellen, de azért annak a pénzét felmarkolja.Von der Leyen végre megmutatja , hogy vannak eszközei és tettekkel fenyegeti az illiberális kormányokat. Azaz letette a garast. Az EP-ben elhangzott felszólalás valóságos védőbeszéd volt az EU alapértékei, a jogállam mellett. De hát már jó ideje a politikus szavahihetősége forog kockán a kérdés kapcsán. Végre munkára kell fogni a biztosokat, mert a cseheknél, bolgároknál vagy akár Máltán is van alap a jogállami mechanizmus beélesítésére. Von der Leyent alighanem az vezérli, hogy felháborodott Orbán Viktor miatt. De ha tartani akarja magát az ígéretéhez, akkor el kell érnie, hogy legyen foganatja az Európai Bíróság ítéleteinek, és hogy büntetést szabjanak ki azokra az országokra, amelyek tesznek a luxemburgi ítéletekre. A lengyeleknél ez már régen nagyon időszerű. Lehet persze, hogy válaszul az érintett államok fontos döntéseket hiúsítanak meg, de akkor Németországon sor, hogy közbelépjen. Elképzelhetőó, hogy az sem sokat segít. De az eddigi kivárás meg semmire sem jó.Simán el kell zárni a pénzcsapot – tanácsolja a baloldali újság a Bizottságnak, kiemelve, hogy ez világos üzenet volna Orbánnak. De Brüsszel, von der Leyen végre nem rébuszokban beszélt. Csakhogy a szavak nem elegendőek, bármennyire is egyértelműek. Amilyen gyorsan csak lehet, meg kell rendszabályozni a magyar vezetőt. Ennek pedig az egyetlen útja-módja a pénz. Hiszen a kormányfő már rég búcsút intett az értékközösségnek. Viszont továbbra is felveszi a vastag támogatásokat. Csakhogy a tegnapi felszólalásból az derült, hogy a jogállami mechanizms csak ősszel indulna be. Ez azonban nem jó. Hiszen az első, jó 900 milliós részlet már a nyári szünet előtt átkerülne a magyar vezetés számlájára. Ám nem szabad utalni, mert az világos üzenet volna. Kézzelfogható jelzés az európai adófizetők számára, hiszen végül is ők állják a járvány utáni újjáépítés számláját.11 pontban foglalja össze Orbán Viktor legfőbb politikai bűneit a lap, amely ettől függetlenül lehozta az egész oldalas magyar kormányhirdetést arról, milyen gondjai vannak a miniszterelnöknek az EU-val. Hozzáfűzi, hogy Magyarország ellen több mint 60 kötelezettségi eljárás van folyamatban, nem beszélve a 7-es cikkely alapján zajló procedúráról. És akkor a bűnlajstrom: