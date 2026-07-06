Magyar Péter le akarja mondatni, Sulyok Tamás a Velencei Bizottsághoz fordult

A miniszterelnök is reagált a köztársasági elnök bejelentésére. Magyar Péter elmondása szerint amikor négyszemközt beszéltek, még azt is megkérdezte Sulyok Tamás, hogy melyik miniszternél jelentkezzen a lemondásával.