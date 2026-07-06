A köztársasági elnök hivatala „az államfői kezdeményezés kiemelt jelentőségére, valamint az azzal kapcsolatban tapasztalt fokozott közérdeklődésre” tekintettel közzéteszi Velencei Bizottsághoz intézett kérdéseit.
Két lehetőség maradt: az államfő kiadja önként az adatokat, vagy megvárja a hatósági felszólítást.
A köztársasági elnök hivatala szerint a beadvány „döntés megalapozását szolgáló adatnak” minősül. A TASZ a NAIH-hoz fordul az ügyben.
A lemondásra felszólított államfő kérdései arra irányulnak, hogy megszüntethető-e a tisztsége az alaptörvény módosításával. Magyar Péter ezt a próbálkozást korábban szánalmasnak nevezte.
A Magyar Péter által többször is lemondásra felszólított köztársasági elnök mielőbb tárgyalni akar a testület Magyarországra érkező munkatársaival.
A miniszterelnök is reagált a köztársasági elnök bejelentésére. Magyar Péter elmondása szerint amikor négyszemközt beszéltek, még azt is megkérdezte Sulyok Tamás, hogy melyik miniszternél jelentkezzen a lemondásával.
Nincs garancia a kormányzati revolverszervezet függetlenségére.
Előrelépés ugyan van, de továbbra sincs ok a megelégedettségre.
A szocialista politikus úgy véli, a pedofilellenes törvénycsomag homofób elemei tiszta provokációként szolgálnak.
Alig van már olyan intézmény, amelyre ne sütötte volna rá a kormánypropaganda ezt a bélyeget.
A testület működésének kialakításában vesz majd részt.
Az ukrán kormány már előre magyarázkodik.
A kormány, vélhetően a nemzetközi bírálatok hatására, határidő nélkül elhalasztja a közigazgatási bírósági rendszer, 2020. január 1-től tervezett bevezetését.
A tanácsadó szerv korábban közölte, hogy az érintett törvények nélkülözik a hatékony fékeket és ellensúlyokat.
A civil szervezetek működésének korlátozása csak akkor indokolt, ha valós veszélyt kívánnak ezzel elhárítani.
A kritika mellett ajánlásokat is megfogalmazott az Európa Tanács alkotmányjogi kérdésekkel foglalkozó testülete.
Három kormánypárti képviselő némiképp váratlanul módosításokat nyújtott be a néhány hónapja elfogadott különbíróságokról szóló törvényhez, a Helsinki Bizottság szerint azonban ez csak "kozmetikázás".
A küldöttség hétfőn érkezett, és két napon keresztül tárgyalnak az átalakításról.
A civil szervezeteket ellehetetlenítő jogszabály sérti a szólásszabadságot és az egyesülési szabadságot - közölte állásfoglalásában a szervezet.
A civil szervezetek működésének súlyos akadályozása miatt a Stop, Soros törvénycsomag hatályon kívül helyezését kérik az Orbán-kormánytól az Európai Tanács tanácsadói.
Megvan a többségünk hozzá, elfogadjuk, mondta a Hír TV-nek Orbán Viktor, azzal kapcsolatban, hogy a Velencei Bizottság halasztaná a bevándorlási törvénycsomag szigorítását.
Gianni Buquicchio bizottsági elnök a szerdai szavazás elhalasztására próbálta rávenni Szijjártó Pétert, vagy legalább arra, hogy a Fidesz képviselői vegyék figyelembe az uniós testület megállapításait is.
Budapesti interpretáció szerint eredményes volt a magyar külügy fellépése az ukrán nyelvtörvény kapcsán. Az érintett kisebbségi közösségek mégsem ünnepelnek.
Elfogadta végleges állásfoglalását a magyar felsőoktatási törvényről pénteken a Velencei Bizottság, megerősítve a testület előzetes véleményében foglaltakat, amelyek szerint a jogszabály alapvetően megfelel a bevett európai gyakorlatnak, de több "rendkívül problematikus" követelményt tartalmaz a már Magyarországon működő külföldi egyetemekre vonatkozóan.
A Fidesz frakcióvezetője szerint a Velencei Bizottságban is vannak Soros György üzletember által pénzelt emberek, amit a gazda mond, azt kell csinálni és meg kell találni a jogi magyarázatát.
Alapvetően megfelel a bevett európai gyakorlatnak a magyar felsőoktatási törvény, a módosított szabályozás azonban több rendkívül problematikus előírást tartalmaz a már Magyarországon működő külföldi egyetemekre vonatkozóan - írta a törvényhez fűzött, pénteken közzétett előzetes véleményében a Velencei Bizottság.