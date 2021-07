Miniszteri biztos felel azért, hogy méltó módon emlékezzünk meg a mohácsi csata 500. évfordulójáról

A főpolgármester úgy látja, a kormány bizonytalankodik a Fudan ügyében, és örülne, ha letenne erről a tervéről.

Karácsony Gergely azt mondta: Magyarországon már a százezret is megközelítheti azoknak a magán laborvizsgálatoknak a száma, amiknek az eredményét a központi adatbázisban rögzíteni kell – tehát ezek eredményét a kormány tudja. Ebből kifolyólag információval rendelkeznek arról, hogy ezek a vakcinák működnek-e. Szerinte ez a mostani tesztelés sokkal kevesebbe kerül a fővárosnak, mint amennyit a lakosság fizet, ha ilyen tesztet akar csináltatni valamelyik magánszolgáltatónál, összesen pár millió forintról lehet szó. Az MSZP-Párbeszéd-LMP előválasztási miniszterelnök-jelöltje kitért a Fudan Egyetem ügyére is. Úgy látja, a kormány most ebben bizonytalankodik és örülne, ha letenne erről a tervéről. Az atlétikai vb-vel kapcsolatban azt mondta, ezt az „aduászt” továbbra is a kezében tartja, mert az önkormányzat azzal a feltétellel járult hozzá a vb-hez, hogy egy átfogó megállapodás születik a budapesti fejlesztésekről. Ezek egy részét a kormány betartotta, másik részét nem. Ha nincs atlétikai vb, attól nem lesz Diákváros , de ez ott van a lehetőségek között – tette hozzá.