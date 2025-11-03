Felerősödött a vita az elmúlt években arról, hogy pontosan hol is volt az 1526-os mohácsi csata. Jövőre, a nemzeti tragédia 500. évfordulóján a mohácsi emlékhely új arcot kap – kérdés, a hősök előtti állami főhajtás tartalmi elemeit befolyásolja-e az élesedő polémia?
„Előre megnyugtatnék minden fanyalgót, nem fogunk győzni a végén” – mondta korábban a NER-es influenszerből lett producer.
A férfiasságukat méregető férfiak után nők tesznek rendet – ismerős? Történelmi példa is akad rá, majd ötszáz éves. A háborúk dúlta Európában két rendkívüli asszony kötött békét: Habsburg Margit, a német-római császár nagynénje és Savoyai Lujza, a francia király édesanyja. Tapasztalt diplomaták voltak, kemény és bölcs nők. Ám Magyarországnak már későn jött a megegyezésük 1529-ben, három évvel Mohács után.
Az egyelőre kérdéses, hogy ki lenne a magyar William Wallace, aki hősként szembeszáll a törökkel, az már viszont kiderült, hogy az alkotói által a Trónok harcához hasonlított Aranybulla-sorozatról nem is ígérték, hogy a magyar Gladiátor lesz.
Elvégre az Aranybulla-sorozat hatalmas sikere már bizonyította a producerként működő fideszes influenszer rátermettségét.
Hargitai János a tragikus ütközetről szóló „méltó megemlékezéssel összefüggő feladatok ellátásáért felelős miniszteri biztos” lett.
Egy KDNP-s képviselő kapta a megbízatást.