Rákay Philip A rettenthetetlen mintájára forgatna filmet a mohácsi csatáról

Az egyelőre kérdéses, hogy ki lenne a magyar William Wallace, aki hősként szembeszáll a törökkel, az már viszont kiderült, hogy az alkotói által a Trónok harcához hasonlított Aranybulla-sorozatról nem is ígérték, hogy a magyar Gladiátor lesz.