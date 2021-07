Bedőlt a traumatológiai ellátás Zalaegerszegen

A testület álláspontja szerint a májusi törvénymódosítás miatt a korábbi panaszok okafogyottá váltak.

Az Alkotmánybíróság elutasította a CEU-val kapcsolatos panaszokat arra hivatkozva, hogy a panaszosok az időközben elfogadott új törvényre nem terjesztették ki a beadványukat. Az Ab álláspontja szerint a 2017-ben benyújtott panaszok okafogyottá váltak, ezért megszüntette az eljárást – írja a hvg.hu . A lap emlékeztetett arra, hogy az országgyűlés 2017-ben fogadta el a felsőoktatási törvénynek azt a módosítását, amely végül a Soros György alapította Central European University (CEU) elűzéséhez vezetett. Feltételül szabták, hogy csak olyan intézmény működhet itthon és adhat külföldi oklevelet, amely a saját hazájában is oktat. Amikor a CEU megpróbált megfelelni a feltételnek, a magyar kormány azt nem ismerte el, és nem volt hajlandó aláírni a megállapodást New York állammal. Hamarosan megérkeztek a panaszok az Alkotmánybírósághoz, de egy év múlva az Ab felfüggesztette az eljárást, arra hivatkozva, hogy meg kell várni az Európai Bíróság előtt ugyanezen törvény miatt folyó eljárás végét. Ez 2020 őszén be is következett : a bíróság kimondta, hogy a „lex CEU” sérti a Szolgáltatások Kereskedelméről szóló Általános Egyezményt, a letelepedés és a szolgáltatásnyújtás szabadságának az elveit, valamint a belső piaci szolgáltatásokról szóló uniós irányelvet. Emellett a kifogásolt rendelkezések a tudományos élet szabadságára, az oktatási intézmény alapításához való jogra, továbbá a vállalkozás szabadságára vonatkozó EU-s rendelkezésekkel is ellentétesek. Az Alkotmánybíróság 8 hónap múltán, most tért vissza az ügyre, és azt mondta: