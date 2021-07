A szandálos bringás egyedül nyomja le a Tourt

Kapkodva vonultak ki az amerikaiak, Bagram az afgán hadseregé - galéria

A bagrami légibázist még az Egyesült Államok építette segélyként az 1950-es években, de a nagy jelentősége a szovjet megszállás idején lett a szovjet csapatok főhadiszállásaként. A kivonulás után egy ideig a tálibok kezén volt, majd az afgán hadsereg felügyelete alá lerült, de lényegében annyira szétlőtték, hogy nem volt mit birtokolni rajta. Akkor kapott újra szerepet, amikor az amerikai és NATO csapatok megszállták Afganisztánt 2001-ben. A Biden elnök által bejelentett szeptember 11. helyett olyan gyorsan vonta ki csapatait az Egyesült államok, hogy az afgán parancsnokságnak ideje sem volt odaérni az átadás-átvételre. Helyi hírek szerint be is törtek a fosztogatók az őrizetlen bázisra, ahová csak másnap értek oda a kormányerők. Hagyott egy kis magyarázatra okot az amerikai hadsereg, ugyanis rengeteg felesleges felszerelést, élelmiszert, járművet és harci eszközt hagytak hátra, de jellemzően ezeknek a kulcsait elvitték. Most az afgán hadsereg legénységet toboroz a légibázis üzemeltetésére.