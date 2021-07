Nívósan lázadtak – A Tate Britain kurátora a preraffaelitákról

Pénteken megnyílt a Srebrenica Emlékközpont Levéltára, hogy a népirtással kapcsolatos dokumentumok a helyszínen legyenek hozzáférhetők.

A budapesti Blinken OSA Archívum jelentős gyűjteményt adományozott az új levéltárnak: 400 videókazettányi 1996 és 1999 közötti bosznia-hercegovinai híradófelvételt, illetve 8000 digitalizált oldalt David Rohde a srebrenicai mészárlással kapcsolatos kutatási háttéranyagaiból – jelentette be a megnyitón az OSA megbízott főlevéltárosa és emberi jogi programvezetője. Szilágyi Csaba úgy fogalmazott: egy olyan levéltárat szeretnének létrehozni, „ahol az emberi méltóság helyreállítása a levéltári gyakorlat és működés elsődleges törekvései között van”. Huszonhat éve, 1995 júliusában a Szerb Köztársasági Hadsereg 8372 bosnyák muszlim férfi és fiú szisztematikus kivégzését hajtotta végre Srebrenica térségében. 1998-tól –párhuzamosan a bosnyák lakosság lassú visszatelepülésével – a túlélők és az áldozatok hozzátartozói megemlékezéseket szerveztek a „biztonsági övezet” egykori ENSZ-támaszpontjánál. Itt jött létre 2003-ban a részben egy múzeumból, részben egy temetőből álló Srebrenica Emlékközpont. Az ENSZ „biztonsági övezetében” tömegsírokat felfedező amerikai újságíró, David S. Rohde tájékoztatta a nyugati nyilvánosságot a Srebrenicában végbement népirtásról, cikksorozatáért 1996-ban Pulitzer-díjban részesült. A megnyitóra küldött videóüzenetében megtisztelőnek nevezte, hogy az emlékközpont levéltára befogadja a kutatási anyagait is. A „tagadás Boszniában, és őszintén szólva az Egyesült Államokban is terjedő kultúrája” kapcsán a levéltárat a félretájékoztatás ellenszerének nevezte. (A srebrenicai népirtás tagadása szerbbarát körökben dívik: a podgoricai parlament júniusban emiatt menesztette a montenegrói igazságügy-minisztert, Vladimir Leposavicot.) A levéltár az emlékközpont könyvtára mellett, azzal egy épületben helyezkedik el, létrehozása a Srebrenica Emlékközpont, a Blinken OSA Archívum és a holland PAX for Peace közös projektje. A Blinken OSA Archívum tartalomfelelős munkatársa, Zsámboki Miklós a Népszava csütörtöki számában beszélt arról, hogy az amerikai Orvosok az Emberi Jogokért archívumát – amely az 1995-ös srebrenicai népirtást dokumentálja – miként menekítették katonai dzsipeken a kiújuló fegyveres konfliktus elől, 1999-ben a budapesti Blinken OSA Archívumba.