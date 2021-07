Kidőlt fák, megrongálódott házak, villámcsapás okozta tüzek - Így tombolt a pénteki vihar

Rengeteg munkát adak a tűzoltóknak a hidegfronttal érkező zivatarok.

A pénteki vihar miatt eddig összesen 281 esetben volt szükség a tűzoltók munkájára. A legtöbb beavatkozásra a Baranya, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom megyékben és Budapesten volt szükség. Somogy, Vas és Zala megye kivételével minden megyében keletkeztek viharkárok - derül ki az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság lapunkhoz is eljuttatott tájékoztatásában.

A tűzoltói beavatkozások nagy részét kidőlt fák és letört faágak eltávolítása adta. A faágak utakra, autókra, házakra, elektromos vezetékekre dőltek, ezeket kellett eltávolítaniuk a tűzoltóknak. Helyenként a hirtelen lezúduló esőt nem tudta elvezetni a csatornarendszer és a sok víz okozott fennakadásokat. Húsz lakóházból a tűzoltóknak kellett kiszivattyúzni a vizet. Néhány lakóház elektromos szekrényébe is befolyt a víz és ez vezetett elektromos tüzekhez, füstöléshez. Budapesten és Pest megyében több lakóházba is villám csapott, ami miatt meggyulladt a házak tetőszerkezete. Több helyen fák gyulladtak ki a villámlástól, a tűzoltók mindegyiket megfékezték. Volt ahol épületek tetejét és kéményét is megbontotta az erős szél, sok helyen pedig a dió és tojás méretű jégeső rongálta meg a házak tetejét. Baranya megyében eddig több mint háromszáz sérült házról érkezett bejelentés, ezeknek a tetejét rongálta meg a szél, vagy a jég.

Az eddigi adatok szerint Sellyén 245, Drávaiványin 61, Okorágon pedig 21 épületben keletkezett kár.

Öt közeli megyéből kilenc tűzoltóautóval 36 tűzoltót vezényeltek a helyszínre. A tűzoltók munkáját több mentőcsapat is segíti, nyolc megyéből 66-an érkeztek ide 16 járművel. A sérült tetőkről kell eltávolítani a törmeléket és az összetört cserepeket, feltépett bádoglemezeket, majd lefóliázni, hogy ne ázzanak be. A munkát a katasztrófavédelem helyi operatív törzse irányítja.