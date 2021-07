Hőségriasztást rendelt el Müller Cecília

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint kedden és szerdán mindenhol 30 fok felett alakulnak a maximumok, néhol akár 39 fok is lehet.

ITT elérhető. A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) közös közleménye szerint a tisztifőorvos kedd 0 órától csütörtök éjfélig rendelte el másodfokú intézkedését. Hőségriasztást akkor rendelnek el, ha legalább három egymást követő napon eléri, vagy akár meghaladja a napi középhőmérséklet a 25 Celsius-fokot. A hőségre való tekintettel és az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlásait követve a tisztifőorvos javasolja az áram- és vízellátás zavartalan fenntartását, a programozott karbantartások elnapolását. Kiemelték, hogy az átlagosnál melegebb időjárás megterhelő az egészséges szervezetre is, illetve bárkinél okozhat egészségügyi panaszokat, kellemetlen tüneteket, dekoncentrációt. Vannak különösen veszélyeztetett csoportok, ilyenek például a kisgyermekek, az idősek, valamint a szív- és érrendszeri betegségben szenvedők - tették hozzá. Az NNK és az OKF azt kéri, hogy a nagy melegben mindenki ügyeljen a fokozott folyadékbevitelre. Kerülni kell a kávé, az alkohol, a magas koffein és cukortartalmú üdítők és zsíros ételek fogyasztását. Felhívták a figyelmet arra is, hogy 11 és 15 óra között lehetőség szerint árnyékba kell húzódni. A szabadtéren tartózkodóknak ajánlott bő, szellőző ruházattal és naptejjel védekezni a leégés ellen. A vízparton tartózkodóknak is azt javasolják, hogy a déli órákban kerüljék a napozást, hűtsék le magukat, mielőtt a vízbe mennének, illetve semmiképpen ne ugorjanak a vízbe felhevült testtel. Az autóval közlekedőket is fokozott óvatosságra intik, és ismét hangsúlyozták, hogy ne hagyják a gyerekeket, állatokat tűző napon parkoló autóban. Ha bárki napon álló autóban hagyott gyereket vagy háziállatot lát, azonnal hívja a 112-es segélyhívó számot - írták. Mint megjegyezték: ajánlatos több órán át légkondicionált, hűtött helyiségben tartózkodni. A bárki által igénybe vehető légkondicionált helyiségek listájaelérhető.

Az NNK és az OKF közös emlékeztetett arra, hogy június 24. óta az egész országban tűzgyújtási tilalom van érvényben. Így tilos tüzet gyújtani erdőkben, fásításokban, facsoportokban, útszéli fasorokban és ezek 200 méteres körzetében, még a kijelölt tűzrakóhelyeken is. Idén már több mint hatezer tűz volt a szabadban, a leégett terület 7060 focipályányi - emelték ki. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint kedden és szerdán mindenhol 30 fok felett alakulnak a maximumok, néhol akár 39 fok is lehet. Csütörtökön várhatóan néhány fokkal már kezd mérséklődni a hőség. Az országos tisztifőorvos és az Országos Meteorológia Szolgálat hőség miatti figyelmeztetésének különböző kritériumai vannak. Az országos tisztifőorvos három fokozatot rendelhet el. Az első fok a figyelmeztető jelzés, amely azt tudatja, hogy egy napig a napi középhőmérséklet eléri vagy meghaladja a 25 fokot. A második fokozat a riasztás, ha a középhőmérséklet várhatóan legalább három egymást követő napon eléri vagy meghaladja a 25 fokot. A riasztás egyúttal azt is jelzi, hogy a magas napi átlaghőmérséklet olyan környezet-egészségügyi kockázatot jelent, amely indokolja az egészségügyi ellátórendszer, az önkormányzatok figyelmeztetését és a lakosság hőhullám alatti rendszeres tájékoztatását. Az országos tisztifőorvos harmadfokú jelzése a hőségriadó. Ennek feltétele, hogy a napi középhőmérséklet az előrejelzések szerint legalább három egymást követő napon elérje a 27 fokot. Ez - az erről szóló kormányrendelet szerint - rendkívüli időjárási helyzetnek számít, és rendkívüli intézkedések elrendelését is indokolja.