Macron bejelentette: kötelezővé teszik az oltást az egészségügyi dolgozók számára

Görögországban csak a koronavírus ellen beoltott emberek mehetnek be az éttermek zárt tereibe és a kulturális rendezvényekre - jelentette be Kiriákosz Micotákisz miniszterelnök hétfőn Athénban. Ez az intézkedés annak a kormányzati stratégiának a része, amellyel oltakozásra igyekeznek serkenteni a lakosságot. A görög miniszterelnök egyben közölte, hogy kötelezővé teszik az oltást az egészségügyi ágazatban, illetve az idősápolásban dolgozók számára, akiket máskülönben felmentenek a munkavégzés alól. A jövőben kiterjesztik az oltási kötelezettséget a sorkatonákra is.

"Nem fogjuk ismét lezárni az országot egyesek hozzáállása miatt"

- hangsúlyozta Micotákisz az állami televízióban. Aláhúzta, hogy a kórházak intenzív osztályain kezelt páciensek 99 százalékát nem oltották be. Kiemelte, hogy Görögország, más államokhoz hasonlóan, a koronavírus jóval fertőzőbb delta variánsának és a be nem oltott embereknek a kettős kihívásával néz szembe. "Ebben az értelemben nem Görögország, hanem a be nem oltott emberek vannak veszélyben" - tette hozzá. Az utóbbi tíz napban ismét megugrott a fertőzöttek száma a járványügyi korlátozások lazítása nyomán. Szakértők felhívták a figyelmet, hogy a vírus terjedését nagy részben a fiatalok éjszakai bulizásai segítették elő. Az elmúlt két hétben Görögországban százezer lakosra átlagosan hetven koronavírus-fertőzött jutott. A csaknem 11 millió lakosú dél-európai országban a járvány kitörése óta 440 872 fertőzöttet azonosítottak, akik közül 12 778-an hunytak el a kórban.