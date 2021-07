Ennyi pénzt hoz kormányváltás után a postás – nyugdíjkalkulátort élesített az MSZP

Az ellenzéki párt szerint megengedhetetlen, hogy a Fidesz "emelési gyakorlata" miatt egyre több és több idős embernek a létfenntartásra is alig futja.

Nyugdíjkalkulátort készített az MSZP, hogy minden érinett kiszámolhassa, miképp változik, nő járandósága a kormányváltás után, jelentette be Tóth Bertalan. Az MSZP társelnöke szerint egyértelmű, hogy aki ledolgozott egy életet, az idős korában nem nélkülözhet, így a párt – mintegy 150 szakértő bevonásával készített – programja kiemelten kezeli az idős emberekről való gondoskodást. Alapvetése, hogy egyetlen nyugdíjas juttatásai sem lehetnek alacsonyabbak a megélhetési minimumnál. Azt akarjuk, hogy az időskori létbiztonság – idézte Karácsony Gergelyt az MSZP, a Párbeszéd és az LMP miniszterelnök-jelöltjét Tóth Bertalan – ne a kevesek kiváltsága legyen. A szocialista politikus szerint nem kérdés, hogy ma a nyugdíjasok nagy többsége nehezen él, a relatív elszegényedés tömeges méreteket öltött, a 65 év felettiek szegénységi aránya az utóbbi 11 évben 4,9 százalékról 15 százalékra izmosodott, és mintegy 450 ezer nyugdíjas az említett megélhetési minimumnál kevesebb pénzt kap kézhez havonta. Igazságtalannak tartjuk, hangsúlyozta Tóth Bertalan, hogy az átlagnyugdíjak egyre jobban leszakadnak az átlagos nettó bérektől, miközben a boltokban, a csekkeken ugyanazt az árat kell kifizetnie idősnek és fiatalnak, nyugdíjasnak és dolgozónak egyaránt. Ráadásul a Fidesz úgynevezett inflációkövető nyugdíjemelése nem tart lépést az élelmiszerek árának növekedésével, és ez egyre több idős ember létfenntartását veszélyezteti. Így az MSZP szerint ideje véget vetni annak, hogy a Fidesz kifosztja szülőket és nagyszülőket, a korszakváltásra van szükség a nyugdíjak kiszámításában és elosztásában is. A 13 éve nem emelt 28500 forintos nyugdíjminimumot 70000 forintra kell emelni, hogy elérje a minimálbér (Amit a párt egyébként adómentessé akar tenni) nettó értékének 50 százalékát. A nyugdíjemelés meghatározásánál – az infláció mellett – a keresetek emelkedését is figyelembe kell venni (svájci indexálás). A módszer lényege, hogy az inflációval mindenki nyugdíja növekszik, ám a bérnövekedés alapján járó részt viszont minden nyugdíjas esetében azonos összegű lesz. Így az alacsony nyugdíjak gyorsabban emelkednek, mint a vaskosabb járandóságok. És e mellett az MSZP folytatja a 13 havi nyugdíj visszaépítését.