Pécsről dobnak mentőövet a zalaegerszegi traumatológiának

Heteken belül rendeződhet a zalaegerszegi megyei kórházban a traumatológiai ellátás – tudta meg a Népszava.

- A pécsi egyetemen megtaláltuk azt a szakembert, aki vállalja a zalaegerszegi megyei kórház traumatológiájának a vezetését - közölte lapunk érdeklődésére Palkovics László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) vezetője. Hozzátette: az új főorvos feladata lesz mielőbb „újraépíteni” az osztályt, amelyhez az egyetem minden tőle telhetőt biztosít. A tárcavezető – aki a felsőoktatásért így a pécsi egyetemért is felelős miniszterként jár el az ügyben – abban bízik, hogy akár heteken belül fölveheti a munkát az új szakorvosi csapat. S ha már úgy alakult, hogy pécsi egyetemi ember dolgozik majd a zalaegerszegi megyei kórházban, ellátási szintet is lépnek, és kihelyezett tanszékként is üzemel a jövőben a traumatológai osztály. Ez azt is jelenti, hogy gyakorló hellyé is válik, azaz orvostanhallgatók is részt vehetnek a munkában, illetve rezidensekkel egészíthetik ki a személyi állományt. A miniszter szerint akár heteken belül munkába állhat az új szakmai csapat. Már csak azért is szorgalmazzák ezt, mert Palkovics László szerint az ellátás biztonsága szempontjából sem túl szerencsés az, ami Zalaegerszegen történik. Emlékezetes, hogy június végén hét traumatológus mondott fel, és ezzel lényegében megszűnt a baleseti sérültek sürgősségi ellátása a Zala Megyei Szent Rafael Kórházban. Így múlt hét csütörtöktől a komolyabb ellátásra, műtétre szorulókat három másik intézménybe, a több mint 50 kilométerre lévő nagykanizsai, szombathelyi és a 130 kilométerre fekvő kaposvári kórházba szállítják a mentők. A zalaegerszegi kórház főigazgatója július nyolcadikán jelezte hivatalosan, hogy orvoshiány miatt nem tudja ellátni a súlyos sérülteket az intézmény. Akkori érdeklődésünk után közleményt adott ki a Szent Rafael Kórház vezetősége, amiben többek közt arról írnak, hogy a traumatológusok követelései "a szakmaiságot nélkülözik, teljesítésük jogszerűen nem lehetséges.” Miután a traumatológusok sem engedtek a követeléseikből patthelyzet alakult ki. A kórház nem tárgyalt tovább, korábbi felmondásukat véglegesnek tekintették. „A Zala Megyei Szent Rafael Kórház vezetése az ellátás biztonsága érdekében jelezte az illetékes hatóságok felé a folyamatos ellátás átszervezésének szükségességét.” - fűzték még hozzá a közleményhez.