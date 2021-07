Mészáros Lőrinc köreit is nagyon érdekli az autópálya-üzemeltetés

A pénzintézetek a Magyar Nemzeti Bank június végi vezetői körlevelére reagáltak.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) június végi vezetői körlevelére reagálva két bank már lehetővé is tette a díjmentes előtörlesztést és szerződésmódosítást a moratóriumból kilépő ügyfelek számára. A money.hu összefoglalója szerint az Erste Banknál július 8-ától van mód arra, hogy a moratórium alatt felhalmozott kamat- és díjtartozást díjmentesen előtörlesszék az ügyfelek. A bank lehetőséget biztosít arra is, hogy az ügyfelek díjmentesen vállalhassanak magasabb törlesztőrészleteket a moratórium miatt meghosszabbodó futamidő csökkentése érdekében. Az UniCredit Banknál július 9-étől lehet a moratórium során felhalmozott kamat- és díjtartozás díjmentesen előtörleszteni. Mindkét pénzintézet - a jegybanki elvárásokkal összhangban - a 2022. december 31-ig benyújtott kérelmekre adja meg ezt a lehetőséget. Több pénzintézet eddig is adott hasonló kedvezményeket a moratóriumból kilépő és a bankjukat ilyen kéréssel megkereső ügyfelek számára. A Magyar Bankszövetség most azt javasolja tagbankjainak, hogy általánosan is vezessék be ezeket az egyedi esetekben már alkalmazott eljárásokat, vagyis a moratórium alatt felhalmozódott kamat- és díjtartozás megfizetésekor tekintsenek el az előtörlesztési, illetve szerződésmódosítási díjak felszámításától, és ezen díjakat engedjék el akkor is, ha az adós a meghosszabbodott futamidő csökkentése érdekében magasabb törlesztőrészlet-fizetést vállal. A Bankszövetség összegzése szerint az aktuális bankszámla-forgalmi adatok alapján a moratóriumban lévő ügyfelek 19 százalékának mérhetően csökkent a jövedelme, 81 százalékuk viszont jelenleg is tudná fizetni a hitelfelvételkor vállalt törlesztőrészleteket. Jelenleg ugyanakkor még mindig 30 ezer vállalati és 1 millió lakossági ügyfél él moratóriummal. Erre ugyanis a kormány nemrégiben egy újabb hosszabbítással immár szeptember végéig adott lehetőséget. A Bankszövetség szerint ugyanakkor a továbbiakban a célzott segítségnyújtás indokolt csak. Arra is felhívták a figyelmet, hogy aki a moratóriumban marad, annak a tartozása kamatozik. Ezért mindenkit arra bíztatnak, ha teheti, térjen vissza a törlesztőrészletek fizetéséhez. Az MNB szintén erre próbálja ösztönözni az adósokat az utóbbi időben már hetente kiadott közleményeivel. Mint legutóbb írták: a törlesztési forrással bíró ügyfelek számára a moratóriumban maradással elérhető előnyt hosszabb távon meghaladhatják a kockázatok, és az ügyfelek hitelének futamideje és teljes visszafizetendő összege fölöslegesen nő meg.