Kormánybiztos lett a volt fideszes polgármester, aki saját magának adott lakást a budai várban

Se merülés, se perdülés nem lesz a vízsugárhajtású hajókon, de legalább két év óta először legálisan működnek.

„Az idei szezonban merülés, perdülés nélkül indítjuk a 20 perces „Adrenalin-járatokat”, siófoki induló és végállomással” – olvasható a Hyperjet honlapján, ami több változást okoz az elmúlt balatoni szezonokban komoly vitákat kiváltott hajó esetében. Tavaly még ugyanennyi pénzért fél órás programra fizethettek be az extrém hajókázásra vágyók, idén ráadásul néhány komolyabb attrakciókról is le kell mondaniuk. Cserében viszont minden szempontból legális a szórakozás. Mint arról a Népszava többször is beszámolt, a Balatonon 2019 nyarán jelent meg a 24 személyes, Hyperjet nevű, látványos száguldásra, hirtelen manőverekre, helyben fordulásra, és akár 90 kilométeres tempóra képes, 880 lóerős, több tonnás, vízsugárhajtású hajó. Bár turisztikai szakemberek támogatják az újfajta attrakciókat a tavon, az önkormányzatok, a vitorlázók és a nyaralók egy része úgy vélekedett, a Hyperjet természeti károkat okoz, zajos és balesetveszélyes. Többen kifogásolták, hogy bár a motorcsónakokat és más belső égésű motorral hajtott kishajókat már több, mint harminc éve kitiltották a tóról, a Hyperjetet – amelynek tulajdonosa 1999 óta rendelkezik engedéllyel közforgalmú személyszállításra – mégis működtethették. Lapunk cikkei hatására Vadai Ágnes, a DK országgyűlési képviselője időről időre írásbeli kérdéseket tett fel a hajó engedélyei ügyében, ám egymásnak ellentmondó válaszokat kapott. Az Információs és Technológiai Minisztérium (ITM) többször is állította, a vállalkozó nem kérte ki a Balatonra szóló üzemeltetési engedélyt az illetékes fővárosi kormányhivataltól. Pintér Sándor belügyminiszter szerint viszont a hajót többször ellenőrizte a rendőrség, és mindent rendben talált. Lapunknak Palkovics-László tárcája azt írta, a vízi-közlekedésről szóló törvény szerint a korlátozás alá eső területen – ilyennek minősül a Balaton is – „belső égésű motorral hajtott kishajó és csónak csak a hajózási hatóság által kiadott üzemeltetési engedéllyel közlekedhet”, ilyen engedélyt pedig nem kért, így nem kapott az üzemeltető. A Hyperjetet üzemeltető Koller Tibor viszont állította, a járműve nem kishajó, mivel 24 embert tud szállítani, márpedig a 12 fősnél nagyobb hajókat személyhajónak sorolja be a törvény. Az üzemeltetési engedély feltételeit szabályozó 2003-as kormányrendelet alapján pedig a személyhajó nagyhajónak számít, így nem is volt szükség a minisztérium által említett engedélyre, elegendő volt a közforgalmú személyszállításra vonatkozó hajózási engedély, tehát jogszerűen működtek. A vállalkozó szerint ráadásul a Balatoni Hajózási Zrt., mint kikötő-üzemeltető ellenőrizheti a nála parkoló hajók engedélyeit, ezt a Hyperjet esetében is megtette és nem emelt semmiféle kifogást. Vadai Ágnes legutóbb június közepén érdeklődött arról Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszternél, hogy idén is „száguldozhat-e” a Hyperjet nevű személyszállító kishajó a Balatonon? A napokban kapott választ – igaz nem a címzettől, hanem az ITM-től. Schanda Tamás államtitkár szerint a fővárosi kormányhivatal „kizárólag közforgalmú személyszállítás céljából engedélyezte a kérdéses kishajó balatoni üzemeltetését”. Ezzel kapcsolatosan az év elejétől a fürdőzők biztonsága, zavartalan nyaralása érdekében módosították a szabályozást, emellett az üzemeltetőnek nyilatkoznia kellett, a „hajóval nem hajt végre közlekedésbiztonsági vagy forgalmi okból nem indokolt, a megszokottnál gyorsabb, hirtelen manővereket”, s ezt a Hyperjet tulajdonosa meg is tette. Az államtitkár megjegyezte ennek betartását a hajózási hatóság és a vízirendészet ellenőrzi, s az idén már négyszer meg is tették, de nem találtak szabálytalanságot. Az ügyben megkerestük Koller Tibort, arra lettünk volna kíváncsiak, a programból kivett attrakciók nélkül mennyire piacképes a Hyperjet, illetve mekkora az érdeklődés az új szolgáltatásként az idén bevezetett, Siófok és Balatonfüred között járó Hyperjet-gyorstaxi járat iránt. A hajó üzemeltetője válasz helyett a honlapjukra irányított, miszerint ott minden információ fellelhető. Kérdéseinkre ugyan a portálon nem találtunk választ, annyi azonban kiderült, a Hyperjet naponta kétszer vízitaxiként tíz perc alatt száguld át a déli partról Balatonfüredre, majd vissza. Hogy mennyire rentábilis ez a szolgáltatás, a honlapról ugyan nem derült ki, arra mindenesetre elegendő, hogy megfeleljen az engedélyben rögzített közforgalmú személyszállítás kritériumainak.