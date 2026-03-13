Hatástalanok a jelenlegi magyarországi lakásfelújítási támogatások

Átlagosan 1–2 millió forint között költöttek építőanyagra az első félévben, vagyis csak a legszükségesebb felújításokat végezték el az ingatlantulajdonosok. Ez azt mutatja, hogy az eddig elérhető otthonfelújítási támogatások nem hozták meg a várt piaci élénkülést, ami elsősorban a bonyolult adminisztrációnak és a jogosultak szűk körének tudható be – összegezte a helyzetet Juhász Attila, az Újház Zrt. és az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) Magyar Építőanyag-kereskedelmi Tagozatának elnöke közleményében.